Spoticar : Neue Medienkampagne „Gebrauchtwagen mit Zukunft“

Spoticar, Anbieter von Gebrauchtwagen und Mitglied des Stellantis-Konzerns, unterstreicht mit einer neuen internationalen Medienkampagne seine Rolle als wichtiger Akteur bei der Antriebswende hin zu elektrifizierten Fahrzeugen. Seine Philosophie: Das Auto der Zukunft ist ein Elektro-Gebrauchtwagen, sorgfältig geprüft für besondere Langlebigkeit.



In einem Videospot und auf verschiedenen Plakaten zielt Spoticar unter dem Slogan "Gebrauchtwagen mit Zukunft" darauf ab, die Sichtweise der Kunden und die öffentliche Haltung zum Gebrauchtwagen zu ändern: Der Kauf eines Gebrauchtwagens sei demnach eine rationale Entscheidung, die es den Verbrauchern ermögliche, ihre Ausgaben zu optimieren und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Zudem würden sie von den Leistungsversprechen von Stellantis profitieren.



Immer mehr Kunden würden sich einen elektrifizierten Gebrauchtwagen wünschen. Spoticar könne diese steigende Nachfrage nach Hybrid- und Elektroautos mit seinem großen Netzwerk abdecken. Das Label bietet in ganz Europa dank der Zugehörigkeit zu Stellantis mit den Marken Opel, Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, und Abarth bereits mehr als 6.000 Hybrid- bzw. Elektrofahrzeugen an und zeichnet sich durch sein Service- und Garantieniveau aus.



Die internationale Medienkampagne startet in Deutschland am 4. März auf den wichtigsten TV-Kanälen und in den sozialen Medien.

