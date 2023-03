Fiat stärkste Marke bei Stellantis

Fiat hat mit guten Ergebnissen im vergangenen Jahr seine weltweite Position gefestigt und ist nach dem aktuellen Geschäftsbericht der Stellantis Gruppe stärkste Marke im Konzern.



"Fiat hat erneut seinen globalen Erfolg bestätigt und wesentlich zu den Ergebnissen der Gruppe beigetragen", sagt Olivier Francois, CEO der Marke Fiat und CMO Global der Stellantis Gruppe. Mit mehr als 1,2 Millionen zugelassenen Fahrzeugen der Marken Fiat, Abarth und Fiat Professional sei Fiat im Jahr 2022 führend innerhalb von Stellantis gewesen - außerdem Marktführer in Brasilien, Italien und der Türkei. "Wir ebnen den Weg in eine nachhaltige Zukunft mit dem rein elektrisch angetriebenen Fiat 500 Elektro." Von diesem Modell seienweltweit bereits 120.000 Einheiten neu zugelassen worden. Dank der Synergien innerhalb der Stellantis Gruppe werde Fiat auch 2023 gesellschaftlich relevante Technologien anbieten. Man plane für das laufende Jahr vier neue Modelle.



In Europa zählt die Marke Fiat schon seit Jahrzehnten zu den Marktführern im Segment der Citycars. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Umweltbewusstseins nimmt der Fiat 500 Elektro heute eine zentrale Rolle in dieser Strategie ein. Von diesem Modell hat Fiat seit dessen Marktstart weltweit 120.000 Einheiten verkauft, davon im Jahr 2022 mehr als 66.000 Stück.



Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) führt den Fiat 500 Elektro im Jahr 2022 in Deutschland auf Rang drei im Segment der rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge (BEV). In Italien war der Fiat 500 Elektro Marktführer in diesem Segment, in Spanien belegte das Modell Rang zwei. In den zehn wichtigsten Fahrzeugmärkten Europas zusammengerechnet, erreichte der Fiat 500 Elektro Rang drei unter allen BEV. Innerhalb der Stellantis Gruppe ist der Fiat 500 Elektro das meistverkaufte Modell mit diesem besonders umweltfreundlichen Antrieb.



Erfolgreich waren außerdem der Fiat 500 und der Fiat Panda. Diese Modelle zusammen erreichten unter den Citycars europaweit einen Marktanteil von 43,8 Prozent und wurden in der Zulassungsstatistik auf den Einzelrängen eins und zwei geführt. Damit festigten Fiat 500 und Fiat Panda die führende Position der Marke Fiat in Europa, die im Heimatland Italien insgesamt einen Marktanteil von 15,1 Prozent verbuchte.



In der Region Südamerika war FIAT mit einem Marktanteil von 13,6 Prozent die mit Abstand meistverkaufte Marke. In Brasilien, dem wichtigsten Land in dieser Region für Fiat, war die Marke im Jahr 2022 mit über 430.000 verkauften Fahrzeugen die Nummer eins mit einem Marktanteil von 21,9 Prozent.



Bei Kleinwagen betrug der Marktanteil 24,7 Prozent, bei Pickups fast 50 Prozent und bei den Vans 37,1 Prozent. Der Fiat Strada war in Brasilien das zweite Jahr in Folge das meistverkaufte Fahrzeug. Der Fiat Toro erreichte denselben Erfolg bei den Pickups aus dem C-Segment. Die Limousine Fiat Cronos hat sich gut entwickelt, die Verkäufe für dieses Modell legten um 49 Prozent im Vergleich zu 2021 zu. Vom kompakten SUV Fiat Pulse setzte die Marke mehr als 50.000 Einheiten ab.



Auch in der MEA-Region (Middle East and North Africa) setzte Fiat den Erfolg fort. In der Türkei war Fiat das vierte Jahr in Folge die meistverkaufte Marke mit einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Star der Modellpalette war der Fiat Tipo - das in der Türkei meistverkaufte Fahrzeug mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent in seinem Segment.

