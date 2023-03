So funktioniert das Deutschlandticket

Ab Mai kann man das Deutschlandticket als bundesweit gültiges Nahverkehrsticket nutzen. Bereits am 3. April beginnt der Vorverkauf für einen Preis von 49 Euro im monatlichen Abo. Wer ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr besitzt, muss sich nun entscheiden, ob das neue Angebot attraktiver ist. Die Verbraucherzentrale NRW informiert über die wichtigsten Fakten:



Bei Einführung wird das Deutschlandticket für 49 Euro im monatlich kündbaren Abo erhältlich sein. Günstiger kann es werden, wenn der Arbeitgeber das Ticket als Jobticketvariante in seinem Betrieb anbietet und für die Arbeitnehmer 25 Prozent der Ticketkosten übernimmt. Dann vergünstigt sich der Preis um fünf Prozent, also derzeit 2,45 Euro. Mit dem Zuschuss des Arbeitgebers bleibt ein Gesamtbetrag von 34,30 Euro.



Nach aktuellem Stand wird das Ticket bundesweit im Nahverkehr gültig sein, also in Bussen, Regionalzügen und Straßenbahnen. Es gilt hingegen nicht in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn (IC und ICE) und auch nicht in Zügen und Bussen des Fernverkehrs, zum Beispiel Flixbus oder Flixtrain. Ebenfalls wichtig: Die Fahrkarte ist nicht übertragbar.



Was ist aber nun bei einem bestehenden Abonnement zu tun? Sofern das bisherige Abonnement günstiger als das Deutschlandticket ist, können Abonnenten abwägen, ob sich der Wechsel auf das Deutschlandticket trotzdem lohnt. Dann müssen sie selbst tätig werden und den Abonnementvertrag auf das dann teurere neue Ticket umstellen. Ist das bisherige Abonnement hingegen teurer als der Startpreis des Deutschlandtickets, dann gilt es, die Informationsschreiben vom Verkehrsunternehmen besonders genau zu studieren. Einige Unternehmen kündigen an, das Abonnement automatisch auf ein Deutschlandticket umzustellen, damit ihre Kunden künftig von dem Preisvorteil profitieren.

