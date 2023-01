Skoda Fabia RS Rally2 im Prager Nationalmuseum

Der Prototyp des Skoda Fabia RS Rally2 steht jetzt im Technischen Nationalmuseum Prag und ist nach erfolgreichen Tests auf Asphaltstrecken Teil der dortigen Ausstellung. Das Fahrzeug wurde für Asphaltstrecken entwickelt.



Zur Sammlung des Museums gehört auch das Motorrad L&K CCR. Es diente als technische Basis für den Sieger der Dourdan-Meisterschaft im Jahr 1905 und verweist damit auf die mehr als 120-jährige Motorsporttradition der Marke aus Mlada Boleslav. Darüber hinaus erwartet die Besucher auch der Sportwagen L&K RK/M, mit dem Graf Alexander "Sasa" Kolowrat bereits vor 110 Jahren zahlreiche Rennen gewann.



"Die Motorsportversionen des Skoda Fabia behaupten sich auf den internationalen Rallye-Pisten seit Jahrzehnten hocherfolgreich gegen die Konkurrenz", sagt Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik. Der aktuelle Fabia RS Rally2 bringe alle Voraussetzungen mit, um an die Erfolge seines Vorgängers anzuknüpfen und in den kommenden Jahren die lange Motorsporttradition der Marke zu prägen.



Johannes Neft,Vorstand für Technische Entwicklung bei Skoda, ergänzt: "Der Skoda Fabia RS Rally2 ist so konzipiert, dass er auch unter extremen Einsatzbedingungen auf höchstem Niveau funktioniert." Beeindruckend für Besucher des NTM seien zum Beispiel der extrem stabile Überrollkäfig aus rund 36 Metern hochfestem Stahlrohr. "Die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sind mit Bremsscheiben mit optimierter Innenkühlung ausgestattet." Weitere Highlights seien auch die neue Fahrwerkskinematik, die längere Haltbarkeit der Komponenten, die verbesserte Funktionalität des Differenzials und die erhöhte Effizienz des Getriebes.



Der Fabia RS Rally2 wird von einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbomotor angetrieben. Dieses Aggregat basiert auf dem 2,0 TSI aus der Motorenreihe EA888, die auch in den RS-Modellen der Marke zum Einsatz kommt. Im Fabia RS Rally2 leistet der Motor rund 214 kW/289 PS und das maximale Drehmoment von 430 Nm wird über ein optimiertes sequenzielles Fünfganggetriebe und mithilfe von Differenzialen auf alle vier Räder übertragen. Gleichzeitig sorgen die breitere Karosserie und der längere Radstand für eine bessere Gewichtsverteilung.

