Scheinwerfer nachrüstbar

Stuttgart. Scheinwerfer mit LED-Technik leuchten im Auto mehr als doppelt so hell wie solche mit normalen Halogenleuchten. Auch hält die LED-Technik deutlich länger und verbraucht weniger als die Hälfte der Energie, so die Prüforganisation Dekra. Manche Modelle mit alten Halogenleuchten der Kategorien H4 und H7 lassen sich auf die neue Technik umrüsten. Dafür gibt es aktuell LED-Umrüstsätze von zwei Herstellern am Markt. Diese haben in Kombination mit bestimmten Scheinwerfertypen eine allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) durch das Kraftfahrt-Bundesamt erhalten. Und nur diese sind zugelassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Umrüstung sollte eine Werkstatt übernehmen. Schon bei der Bestellung des Upgrade-Kits lässt sich anhand von Kompatibilitätslisten der Leuchtenhersteller prüfen, ob es für das eigene Auto einen genehmigten Umrüstsatz gibt, der auch zur EG-Typgenehmigung des Autos passt. Ohne ABG und Prüfzeichen dürfen Leuchtmittel in Deutschland nicht auf der Straße zum Einsatz kommen. Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis des Autos. tmn