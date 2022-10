Benziner mit E10 betanken

Berlin. Wer das Auto mit Ottomotor an der Tankstelle mit E10-Benzin befüllt, spart pro Liter bis zu sechs Cent gegenüber dem normalen E5-Benzin, so die Zeitschrift „ACE Lenkrad“. Der Verbrauch damit steigt demnach zwar minimal an. Doch insgesamt könnten so für Vielfahrer je nach Kilometerleistung Ersparnisse von 50 Euro und mehr im Jahr zusammenkommen.

E10 ist für die meisten ab November 2010 gebauten Autos unproblematisch, so die Clubzeitschrift des Auto Club Europas (ACE). Im Zweifel gibt die Betriebsanleitung Hinweise. Auch viele ältere Autos, Old- und Youngtimer vertragen E10. Bei Unsicherheiten hilft in der Regel auch der Hersteller oder eine Werkstatt mit Informationen weiter. tmn