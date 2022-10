Rolls-Royce und Sowitec kooperieren bei Power-to-X-Projekten

Der Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce und Sowitec, Spezialist für Erneuerbare-Energien-Projekte mit Sitz in Süddeutschland, haben eine Zusammenarbeit vereinbart mit dem Ziel, bis 2028 Power-to-X-Projekte mit einer Gesamt-Elektrolyse-Leistung von bis zu 500 Megawatt bereitzustellen.



Die Anlagen werden mit erneuerbaren Energiequellen elektrischen Strom produzieren, der für die Herstellung von Wasserstoff mit mtu-Elektrolyseuren eingesetzt wird. Dieser grüne Wasserstoff kann als Kraftstoff für Brennstoffzellen und Wasserstoffmotoren verwendet werden, zur Gewinnung von industriellem Rohstoff und zur Herstellung von nachhaltigen E-Kraftstoffen für die Schifffahrt, Luftfahrt, den Bergbau, die Landwirtschaft und für die Energieversorgung von Rechenzentren.



"Mit diesem Vorhaben setzen wir uns aktiv für eine Reduzierung der Treibhausgase in der Industrie ein. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unseren neuen nachhaltigen mtu-Technologien und durch die Zusammenarbeit mit Sowitec erfolgreich den Ausbau von Power-to-X-Anlagen vorantreiben können", erklärt Andreas Görtz, Präsident der Geschäftseinheit Sustainable Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.



Rolls-Royce bringt für die Herstellung und den Einsatz von nachhaltigen Kraftstoffen auf Basis von grünem Wasserstoff eine breite Palette an eigenen neuen Produkten mit in die Kooperation: Dazu gehören mtu-Elektrolyseure, mtu-Brennstoffzellen-Systeme und mtu-Wasserstoff-Motoren sowie Erfahrung mit Wasserstoff-Ökosystemen und in der Simulation, im Design und in der Optimierung von dezentralen Energieversorgungsanlagen.



Sowitec ist einer der weltweit führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien Projekten und seit fast 30 Jahren aktiv. Mit über 4,2 Gigawatt installierten Solar- und Windprojekten in Südamerika, Europa und Asien verfügt das baden-württembergische Unternehmen über umfassende Erfahrung bei der Entwicklung finanzierungsfähiger, schlüsselfertiger Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, vom Konzept bis zur Realisierung, einschließlich der Suche nach Investoren.



"Wir arbeiten bereits seit 2017 an Power-to-X-Anlagen. In Rolls-Royce Power Systems mit seinen innovativen Produkten und dem globalen Vertriebs- und Servicenetz sehen wir einen kompetenten Partner, um gemeinsam integrierte grüne Wasserstoff-Ökosysteme aus einer Hand zu liefern", sagt Frank Hummel, CEO der Sowitec Group GmbH. "Wir verfolgen die Vision einer globalen Energieversorgung, die auf erneuerbaren Energien basiert und allen Menschen Zugang zu sauberer und bezahlbarer Energie bietet und entwickeln entsprechende wettbewerbsfähige Projekte."



Rolls-Royce hatte im Jahr 2021 mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm 'Net Zero at Power Systems' bekannt gegeben, das Produktportfolio des Geschäftsbereichs Power Systems neu auszurichten, sodass bis 2030 mit nachhaltigen Kraftstoffen und neuen mtu-Technologien 35 Prozent Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 2019 eingespart werden können.

