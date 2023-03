Ranking: Das sind die beliebstesten Auto-Klassiker

Auch in diesem Jahr haben die Leserinnen und Leser des Klassiker-Magazins Motor Klassik aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart ihre beliebtesten Modelle der Automobilgeschichte gekürt. Die meisten Auszeichnungen gehen an Mercedes-Benz.



Insgesamt 18.063 Leserinnen und Leser - und damit ein Hauch mehr als im Vorjahr - haben aus einer Vorauswahl der Redaktion jeweils ihre Lieblinge unter den Klassikern aus zwölf Kategorien mit je sechs Kandidaten gewählt. Darüber hinaus haben sie in acht weiteren Kategorien mit je sechs aktuellen Autos die Auswahl ihrer Favoriten für die "Klassiker der Zukunft 2023" getroffen.



Insgesamt fünf Motor Klassik Awards gehen an die Marke mit Sitz in Stuttgart. Mercedes-Benz gewinnt mit dem 280 SE 3.5 Cabrio (1969, Kategorie Klassische Cabrios), dem 300 SEL 6.3 (1968, Kategorie Klassische Limousinen) und dem 300 SLR (1955, Kategorie Auktions-Auto des Jahres) drei Klassiker-Wertungen. Mit dem C 300 D (Kategorie Mittelklasse aktuelle Modelle) wird der Hersteller außerdem mit einem Motor Klassik Award zum "Klassiker der Zukunft" ausgezeichnet. Darüber hinaus gewinnt Mercedes-Benz bei der Best-Brand-Wertung die Kategorie "Originalersatzteile".



Die Ergebnisse spiegeln eine große Bandbreite unter den Teilnehmern wider: Die Kategorie-Sieger bei den Klassikern des Jahres stammen von insgesamt neun verschiedenen Marken. Mercedes-Benz und BMW gewannen jeweils zwei der begehrten Motor Klassik Awards. AC Cobra, Alfa Romeo, Alpine-Renault, Aston Martin und VW sicherten sich je eine Auszeichnung bei der Leserwahl. Bei der erstmals vertretenden Kategorie Japanische Klassiker war Toyota mit dem 2000 GT (1967) siegreich.



Am spannendsten fiel die Entscheidung zwischen zwei Ikonen in der Kategorie Klassische Cabrios aus. Ein Vorsprung von lediglich 2,8 Prozentpunkten verhalf dem Mercedes 280 SE 3.5 Cabrio (1969) zum Erfolg im Duell mit dem Ferrari 250 GT Spyder California (1957). Besonders deutlich setzte sich dagegen der Aston Martin DB4 (1958) von seinen Mitbewerbern in der Kategorie "Britische Klassiker" ab. 52,0 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Leserwahl von Motor Klassik entschieden sich für diesen Sportwagen und bescherten ihm einen Vorsprung von über 35 Prozentpunkten vor dem Jaguar XK120 (1948).



Der Mercedes-Benz 300 SLR (1955) gewann den Motor Klassik Award für das Auktionsauto des Jahres. Der Stuttgarter Automobilhersteller hat kürzlich eines der beiden 300 SLR Uhlenhaut Coupes für 135 Millionen Euro versteigert. Damit ist der 300 SLR das teuerste Auto der Welt. Von den legendären Autos wurden nur zwei gebaut, da Mercedes sich 1955 aus dem Rennsport zurückgezogen hatte.



Bei der Wahl zum "Klassiker der Zukunft 2023" entscheiden die Leserinnen und Leser, welche aktuellen Modelle ihrer Einschätzung nach das größte Klassiker-Potenzial besitzen. Als erfolgreichste Marke darf sich in diesem Jahr Maserati (zwei Awards) bezeichnen. Mit dem Maserati Granturismo (Kategorie Coupes) und dem Grecale (Kategorie SUV/Geländewagen) ist der italienische Hersteller mit Sitz in Modena mit zwei völlig unterschiedlichen Fahrzeugen siegreich.



Weitere Motor Klassik Awards gingen an Alpine mit der A110 (Kategorie Sportwagen), den Audi S8 (Kategorie Ober-/Luxusklasse), Mercedes-Benz mit dem C 300 D (Kategorie Mittelklasse), in der Kompaktklasse an den Mini Cooper SE, an Porsche für den 911 Carrera 4 GTS (Kategorie Cabrios) und an den VW ID. BUZZ (Kategorie Vans).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1