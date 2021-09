Porsche holt 150 Azubis nach Zuffenhausen

Qualifizierter Nachwuchs fällt nicht vom Himmel. Porsche braucht gute Leute und bildet selber aus. Nun ist Berufsstart für 150 Auszubildende und dual Studierende in Zuffenhausen. Zum Beginn der Berufsausbildung 2021 begrüßt Porsche am Stammsitz 150 neue Azubis und Eleven der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ergänzend zur Ausbildung startet Porsche im November wieder sein Förderjahr. Dieses soll noch nicht ausbildungsreifen Schulabsolventen neue Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven eröffnen.



"Der Start der Ausbildung fällt in eine besondere Zeit, sagt Andreas Haffner, Vorstand für Personal- und Sozialwesen der Porsche AG. Noch nie habe es in so vielen Lebensbereichen so große Veränderungen gegeben. Für den Nachwuchs sei das eine enorme Chance. Denn auch die Automobilindustrie befinde sich in einem gewaltigen Umbruch.



"Langfristig werden die digitale Transformation sowie die rasante Entwicklung im Bereich der Elektromobilität nahezu alle Berufsbilder dramatisch verändern", sagt Haffner. "Diesen Wandel aktiv mitzugestalten, ist sicherlich eine große Herausforderung und zusätzliche Motivation für unsere neuen Auszubildenden und dual Studierenden. Herzlich willkommen im Porsche-Team."



Auch 2021 finden die Kennenlerntage wieder unter speziellen Corona-Schutzvorkehrungen im Ausbildungszentrum in Zuffenhausen statt. Im Mittelpunkt der Auftaktwoche stehen das Ankommen und Teambuilding. Fachvorträge, das Erleben der Modellreihen und ein Besuch des Porsche-Museums sind ebenfalls Teil des umfangreichen Programms.



"Die Kennenlern-Tage haben bei uns eine lange Tradition", sagt Michael Pohl, Leiter Ausbildung bei Porsche. "Sie schaffen für die neuen Kolleginnen und Kollegen ideale Voraussetzungen, um gut in Ausbildung oder Studium zu starten und sich mit dem gesamten Ausbildungsteam und der Porsche-Kultur vertraut zu machen."



Nach dem Auftakt geht es mit den fachlichen Inhalten der Ausbildung im Zuffenhausener Ausbildungszentrum los. Am Porsche-Stammsitz sind auf 14.000 Quadratmetern alle Ausbildungsberufe unter einem Dach untergebracht. Mit neuesten Technologien wird der Porsche-Nachwuchs in der Berufsausbildung für den Arbeitsmarkt der Zukunft ausgebildet - wie zum Beispiel dem 3D-Druck, dem Direct-Printing-Verfahren oder Mensch-Roboter-Kollaborationen.



Porsche bildet in Zuffenhausen derzeit 511 junge Menschen in verschiedenen technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie Studiengängen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg aus. Sämtlichen Auszubildenden und Studierenden sichert der Sportwagenhersteller im Anschluss an ihre Ausbildung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu. Und das Auswahlverfahren für den Ausbildungsbeginn 2022 läuft bereits.

