Plug-in: Mazda garantiert Umweltprämie

Starker Start: Mazda hat in Deutschland schon mehr als 4.500 Kaufverträge für den CX-60 Plug-in Hybrid vorliegen. Die ersten Fahrzeuge der neuen Crossover-Baureihe sollen Anfang August zu den Kunden rollen. Und besonders wichtig: Die bisher von Kunden bestellten Plug-in Hybriden werden nach aktuellem Stand noch 2022 ausgeliefert.



Denn: Die staatliche Prämie für Plug-in Hybridfahrzeuge ist nach momentanem Stand nur noch bei einer Erstzulassung bis zum 31. Dezember 2022 garantiert und wird 2023 voraussichtlich ganz oder zumindest teilweise entfallen. Potenzielle Kunden sichert der Hersteller aber unter bestimmten Umständen ab: Mazda Motors Deutschland übernimmt gemeinsam mit teilnehmenden Händlern die staatliche Prämie und garantiert damit den kompletten Umweltbonus für den Fall, dass das Fahrzeug erst 2023 ausgeliefert wird. Das macht bei einem Privatkunden einen Gesamtvorteil 7.177,50 Euro brutto aus.



Allerdings gibt es folgende Einschränkungen: Das Angebot gilt nur für Kaufverträge bis zum 30. September 2022. Und nur in Verbindung mit einem Leasingvertrag für den Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV in den Ausstattungen Homura oder Takumi inklusive der aufpreispflichtigen Pakete Driver Assistance sowie Convenience & Sound.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1