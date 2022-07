Neuwagengarantie bei Jaguar

Als erster Automobilhersteller im Premium- und Luxussegment führt Jaguar eine neue 5-Jahres-Herstellergarantie ein. Diese gilt für die gesamte Fahrzeugpalette einschließlich des vollelektrischen Jaguar I-PACE und aller Mild- oder Plug-in-Hybrid-Modelle.



Fünf Jahre oder 150.000 km lang, je nachdem, was zuerst eintritt, gilt auch für die InControl Remote-Konnektivität. Diese Funktion eröffnet die Möglichkeit der Interaktion mit dem Fahrzeug aus der Ferne, z.B. kann sie über den Stand der Tankfüllung, über das Verschließen des Fahrzeugs oder über die Öffnung von Fenstern informieren, auch optimiert sie die Pannenhilfe und kann einen automatischen Notruf absetzen.



Die umfassende Garantie von Jaguar bedeutet fünf Jahre Sicherheit für seine Besitzer, ob als Fuhrpark- oder als privater Nutzer. Sie bietet Transparenz bei den Wartungs- und Betriebskosten. Darüber hinaus bietet Jaguar neue Servicepakete für die Kunden von Neufahrzeugen.



Das Jaguar Care Paket ist optional für alle Modelle erhältlich und in Umfang und Laufzeit flexibel. Abgedeckt sind die standardmäßigen Inspektionen ohne Verschleißteile. Für den elektrischen Jaguar I-PACE sowie für den Jaguar F-PACE PHEV und den Jaguar E-PACE PHEV ist das Jaguar Care Paket für eine Laufzeit von 3-Jahren oder 100.000 km serienmäßig und bietet die Inspektionen kostenlos. Das für alle Modelle optionale Jaguar Care+ Paket deckt darüber hinaus auch die Kosten der Verschleißteile ab.



Jaguar geht davon aus, dass sich die neue 5-Jahres-Garantie auch positiv auf die Restwerte seiner Fahrzeuge auswirken wird. Eine gute Nachricht für die Kunden, da sich ein hoher Restwert letztlich in niedrigeren monatlichen Leasingraten niederschlägt.

