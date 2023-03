„Audi House of Progress“ in Wolfsburg eröffnet

Die Autostadt in Wolfsburg hat einen neuen Pavillon eröffnet: das "Audi House of Progress". Damit will die Marke Audi die Werte Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Performance und Design für die Besucherinnen und Besucher erlebbar machen.



Hierbei stellt Audi aktuelle Fahrzeugmodelle, visionäre Concept Cars und die neuesten digitalen Technologien vor und lässt darüber hinaus auf den erhöhten automobilen Komfort von morgen blicken. Anlässlich der Eröffnung des neu gestalteten Erlebniszentrums stehen drei zusätzliche Audi-Fahrzeugexponate auf der Piazza.



"Die Autostadt ist der ideale Ort, um den Wandel der Mobilität in all ihren Facetten zu erleben", sagt Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt. Man sei davon überzeugt, mit dem ersten dauerhaften "Audi House of Progress" nicht nur Fans der Marke, sondern auch Gäste zu erreichen, die einen Blick in die Zukunft der Mobilität wagen wollen.



Marco Schubert, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt, ergänzt: "Wir möchten uns bei der Marke Audi und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen der Autostadt für die enge und gute Zusammenarbeit während der mehrmonatigen Umbauphase bedanken." Das Ergebnis zeige, dass sich die Mühe gelohnt habe und die Autostadt weiter an Attraktivität gewinne.



Das erste dauerhafte "Audi House of Progress" unterscheidet sich von Standorten wie Wien, Seoul und Mailand, die nur als temporäre Begegnungsorte mit der Marke fungieren. Hinter der Konzeption verbirgt sich unter anderem die Idee, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln und den Pavillon bei neuen Ausstellungsexponaten nicht vollständig umbauen zu müssen. Getauscht werden lediglich die Exponate und das Mobiliar.



Mit dem "Table of Visions" werden den Besuchern bereits im Eingangsbereich des Pavillons die Zukunftsvisionen der Marke vermittelt. Auf der ersten Ausstellungsebene setzt sich Audi mit den Werten "Digitalisierung" und "Design" auseinander: Dort werden neben dem Concept Car Audi A6 e-tron concept und dem Plug-in-Hybrid Audi A8 60 TFSI e auch ein Claymodell des Audi e-tron GT quattro präsentiert.



Das Herzstück des Dauer-Pavillons bildet der "Blog of Progress". Dabei handelt es sich um eine Projektionsfläche, die Echtzeit-Content aus tagesaktuellen Highlight-Themen der Marke Audi und den Markenschwerpunkten darstellt. Dieser "Blog of Progress" verbindet beide Ausstellungsebenen mit dem Eingangsbereich. Zum Schluss des Rundgangs erleben die Gäste ein Highlight: Dank einer Social-Media-Installation können sie sich auf den Rücksitz eines Konzeptfahrzeugs setzen.

