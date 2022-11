Peugeot bringt Coupé 408

Rüsselsheim. Peugeot feiert einen Neuzugang in der Modellpalette: Zum Jahreswechsel soll der neue 408 die Lücke zwischen 308 und 508 schließen. Nun haben die Franzosen die Preise für das viertürige Coupé bekannt gegeben, die bei 38 800 Euro starten. Der 408 soll sich als Alternative in der Kompaktklasse anbieten. Das Coupé hat bei flacher Fastback-Silhouette dennoch eine erhöhte Bodenfreiheit und soll viel Raum bieten. Auf 4,69 Meter Länge soll es im Fond mehr Beinfreiheit geben als in der Limousine 508. Und der Kofferraum fasst mit 536 bis 1611 Litern mehr als das SUV 3008.

Die Technik ist vertraut: Das gilt für die Assistenzsysteme und das unkonventionelle iCockpit mit seinem kleinen, sehr tief montierten Lenkrad genau wie für die Motoren, die alle mit einer achtstufigen Automatik gekoppelt sind. Als einzigen reinen Verbrenner gibt es einen 1,2 Liter Dreizylinder mit 95 kW/130 PS. Daneben haben die Franzosen zwei Plug-in-Hybride im Angebot mit 132 kW/180 PS oder 165 kW/225 PS. Hier beträgt die rein elektrische Reichweite bis zu 60 Kilometer. tmn