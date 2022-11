Macan fährt unter Strom

Stuttgart. Porsche drückt bei der E-Mobilität auf die Tube: Dem ersten rein elektrischen Modell Taycan stellt der Sportwagenbauer ab 2023 eine Reihe weiterer E-Autos zur Seite. Den Anfang macht die zweite Generation des SUV Macan. Das soll laut Hersteller wie der Taycan eine 800-Volt-Architektur bekommen und dann sogar mit mehr als den bislang möglichen 270 kW laden können. Obwohl der Akku rund 100 kWh haben und für rund 500 Kilometer reichen soll, schafft der Macan beim Laden den Sprung von 5 auf 80 Prozent deshalb in weniger als 25 Minuten, so Porsche weiter.

Je nach Variante gibt es zwei Motoren mit zusammen bis zu 450 kW/612 PS Systemleistung und einem Drehmoment von maximal 1000 Nm. Das Auto bekommt eine leicht hecklastige Gewichtsverteilung, aufwendige Neuerungen am Fahrwerk und die erste Hinterachslenkung in dieser Baureihe. Dem Macan folgen später ein Sportwagen im Format des 718 sowie mindestens ein weiteres SUV der Oberklasse. Letzteres soll nach Informationen aus Unternehmenskreisen in Format und Preis noch über dem aktuellen Cayenne angesiedelt sein.

Der Macan und die anderen Modelle nutzen eine neue elektrische Plattform (PPE), die gemeinsam mit Audi entwickelt wurde. tmn