Opel Vivaro-e als Pritschenwagen

Das kleine elektrische Nutzfahrzeug Opel Vivaro-e gibt es nun auch als Pritschenwagen. Die mit einer 50 kWh- oder 75 kWh-Lithium-Ionen-Batterie ausgestattete Version des Fahrzeugs wird von den Spezialisten der Schoon Fahrzeugsysteme & Metalltechnik GmbH aufgebaut. Als Basis für den Pritschenaufbau dient der Opel Vivaro-e als Plattformfahrgestell mit einer Sitzreihe und einem Radstand von 3,27 Meter.



Die Mittelhochpritsche bietet ein Kastenmaß von 2,44 x 1,83 x 0,40 Meter (Länge x Breite x Höhe). Für den universellen Einsatz lassen sich die Aluminium-Bordwände an den Seiten und am Heck herunterklappen. Der robuste und verwindungssteife Stahlrahmen ist feuerverzinkt und besitzt zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung. Die niedrige Ladekantenhöhe von 86 Zentimetern erleichtert das Be- und Entladen weiter.



Die Ladefläche selbst ist ganz eben ohne innenliegende Radkästen, so dass sie vollständig ausgenutzt werden kann. Den sicheren Zugang zur Ladefläche ermöglicht ein Klapptritt an der Innenseite der Heckbordwand. Schwellerbleche unterhalb des Pritschenaufbaus runden den praktischen Neuzugang ab. Die Nutzlast beträgt mit 50-kWh-Batterie bis zu 960 Kilo.



Besonders großen Wert legt Opel auf Sicherheit beim Transport von Werkzeug und Waren. Aus diesem Grund verfügt der rundum versiegelte und in einem Stück gefertigte Ladeboden über eine rutschhemmende Oberfläche. Drei an jeder Seite in den Außenrahmen eingelassene Verzurrösen sorgen dafür, dass die Ladung stets an ihrem Platz bleibt. Werkzeug und weitere Utensilien lassen sich im 2,4 Meter tiefen Heckfach unter der Ladefläche verstauen.



Der 1,13 Meter breite Deckel des Fachs ist abschließbar und lässt sich zum Öffnen nach unten klappen. Wird weiterer Platz zum Verstauen von zusätzlichem Arbeitsmaterial benötigt, bietet Schoon eine Werkzeugkiste in den Maßen 1,80 x 0,63 x 0,53 Meter als Zubehör an, die auf der Ladefläche direkt hinter der Fahrzeugkabine verankert wird. Die Grundvariante des Pritschen-Aufbaus ist ab 6.890 Euro (plus MwSt.) im 2-Rechnungsgeschäft erhältlich.

