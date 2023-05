Opel Astra mit Intelli-Air: Gesunde Luft in der Kabine

Das Intelli-Air-Luftqualitätssystem "Clean Cabin", das für die gesamte Opel Astra-Familie erhältlich ist und im Astra GSe zur Serienausstattung zählt, sorgt für ein gesundes Durchatmen der Passagiere.



Intelli-Air kombiniert die Luft- und Partikelfilter mit einem Überwachungssystem. So wird die Luftqualität im Innenraum überwacht und - bei schlechter Luft - für einen automatischen Luftaustausch gesorgt. Die Luftgüte wird dabei durch die Stellung der Umluftklappe geregelt. Bei schlechter Außenluft sorgt ein AQS-Sensor am Auto dafür, dass die Klappe schließt und so keine Schadstoffe in die Fahrzeugkabine eindringen.



Ist die Luftqualität dagegen im Innenraum belastet oder nicht optimal - zum Beispiel durch Rauchen oder Staub, der sich auf der Kleidung befindet - öffnet die Klappe, um die Passagiere mit frischer Luft zu versorgen. Auf diese Weise bleibt die Luft in der Kabine stets so sauber wie möglich.



Über die Luftqualität informiert der zentralen Farb-Touchscreen. Dazu erscheint ein farbiges Autosymbol samt einem Wert, der sich am international gültigen Luftqualitätsindex AQI (Air Quality Index) orientiert, auf dem Bildschirm. Je nach Luftbelastung im Innenraum ändert sich die Farbe des Index-Symbols. Dabei wird die Luftgüte in der Kabine mit einem PM 2.5 Sensor überwacht, der Partikel bis zu 2,5 Mikrometer Größe nachweisen kann.



Im Zusammenspiel mit Intelli-Air im Astra sorgen Opel-Original Partikel- und Aktivkohle-Kombifilter für optimale Kabinenluft. Dank der aus zwei Schichten bestehenden Aktivkohle-Kombifilter/HEPA-Filter lassen sich nicht nur Partikel vom Innenraum fernhalten, sondern auch Gase wie etwa Ozon und Gerüche aus der Luft herausfiltern. Pollen werden komplett ausgesondert.



Das Filtermaterial ist wasserabweisend, was verhindert, dass es im Winter gefriert oder sich Bakterien ansiedeln. Trotz der hohen Filterleistung ist eine gute Luftdurchlässigkeit während der Laufzeit garantiert. Um nicht nur zur Pollensaison stets saubere Luft im Auto zu atmen, sollte der Filter einmal im Jahr gewechselt werden. Ein Filtermanagement-System weist den Fahrer ebenfalls auf einen nötigen Austausch hin.

