Aufwärtstrend bei Alfa Romeo hält an

Alfa Romeo entwickelt sich weiterhin positiv auf dem deutschen Markt. Im ersten Quartal registrierte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) für die italienische Traditionsmarke 111,9 Prozent mehr Neuzulassungen als im selben Zeitraum des Jahres 2022. Allein im Monat März konnten die Zulassungen um über 150 Prozent gesteigert werden.



Motor der gesteigerten Verkäufe war vor allem der neue Alfa Romeo Tonale. Das erste elektrifizierte Modell der Marke machte 44 Prozent der Neuzulassungen aus.

Aber auch das Limousinenmodell Giulia (27 Prozent der Zulassungen) und die SUV-Baureihe Stelvio (29 Prozent der Zulassungen) trugen zum Erfolg von Alfa Romeo auf dem deutschen Markt bei.



"Der Aufwärtstrend bei Alfa Romeo in Deutschland geht weiter. Das Plus von 112 Prozent bei den Zulassungszahlen für das erste Quartal lässt mich zuversichtlich in die Zukunft schauen. Mit dem Marktstart des Alfa Romeo Tonale mit Plug-in-Hybrid Technologie absolvieren wir jetzt den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer vollelektrischen Modellpalette im Jahr 2027", betont Niccolo Biagioli, Director Premium Brands Stellantis Deutschland



Der Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid ist mit einer Leistung von 206 kW (280 PS) das neue Topmodell der Baureihe. Mit anderen Antriebsvarianten ist der kompakte SUV bereits seit Herbst 2022 in Deutschland auf dem Markt. Elektrifiziert hat er die Metamorphose der Marke eingeleitet. Mit diesem Prozess hat sich Alfa Romeo das Ziel gesetzt, ab 2027 auf dem europäischen Markt ausschließlich Fahrzeugmodelle mit Elektromotor anzubieten.



Die Zulassungszahlen der Alfa Romeo Giulia in Deutschland stiegen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 32 Prozent. Für den Alfa Romeo Stelvio entschieden sich von Januar bis März 10 Prozent mehr Käufer als im gleichen Zeitraum 2022. Beide Modelle präsentieren sich aktuell nach einer umfassenden Modellpflege optisch und technologisch überarbeitet.

