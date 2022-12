Elektrofahrzeuge: THG-Prämie und smarte Wallboxlösung

Wer ein Elektroauto fährt, muss nicht nur Besonderheiten bei der Kfz-Versicherung beachten, sondern auch Lade- und Förderungsmöglichkeiten im Blick haben. Vor diesem Hintergrund bietet die Düsseldorfer Sparkassen DirektVersicherung ab sofort in Zusammenarbeit mit dem Portal "MeinZuhauseUndIch" spezielle Leistungen an.



Seit Januar 2022 haben Besitzer eines E-Fahrzeuges die Möglichkeit, sich die klimaschonende Mobilität prämieren zu lassen. Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (kurz: THG-Quote) ist ein von der Bundesregierung entwickeltes, gesetzlich geregeltes Klimaschutzkonzept, das festlegt, wie hoch der CO2-Ausstoß von deutschen Unternehmen maximal sein darf.



Wird diese Grenze überschritten, ist eine Ausgleichsleistung fällig. Halter eines E-Fahrzeugs können die THG-Quote an quotenpflichtige Unternehmen verkaufen. Mit der Registrierung auf dem Portal "MeinZuhauseUndIch" kann die Prämienauszahlung schnell und unkompliziert angestoßen werden. Eine Prämie in Höhe von bis zu 360 Euro pro Jahr ist möglich.



Durch die Kooperation besteht außerdem die Möglichkeit, mit der kleinsten Wallbox auf dem Markt eine zuverlässige Ladelösung zum attraktiven Preis zu bestellen und einzurichten. Das Angebot umfasst die Wallbox, die Installation sowie ein Servicepaket - und das alles inklusive Garantie für fünf Jahre.



Mit diesem Gesamtangebot können die Kunden der Sparkassen DirektVersicherung unkompliziert von der THG-Quote profitieren und mittels Wallbox das Auto bequem zu Hause aufladen. Mit der dazugehörigen MeinZuhauseUndIch-App ist auch der Zugriff auf das öffentliche Ladenetz möglich.

