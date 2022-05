Niesanfall im Auto führt zum Blindflug

Ein Niesanfall kann gefährliche Folgen haben. Daher ist die Gefahr durch Pollen nicht zu unterschätzen. Was in den meisten Situationen nur unangenehm und störend ist, kann im Straßenverkehr ernste Folgen haben: "Bei jedem Nieser schließen wir für zirka eine Sekunde reflexartig die Augen. Als Autofahrer legt man im Stadtverkehr in dieser Zeit fast 14 Meter blind zurück. Selbst in einer verkehrsberuhigten Tempo-30-Zone sind es noch rund zwei Wagenlängen, die der Fahrer ohne visuelle Aufmerksamkeit unterwegs ist.



Nicht auszudenken, wenn genau in solch einem Moment ein Kind die Fahrbahn überquert und eine sofortige Reaktion des Fahrers gefragt ist", warnt Achmed Leser vom TÜV Thüringen.



Das Problem: Ein Niesanfall ist schwer zu unterdrücken. Im Straßenverkehr kann eine Sekunde "Blindflug" im schlimmsten Falle zu einem Unfall führen. Unfallexperte Achmed Leser empfiehlt Allergikern deshalb, sich gut auf die Pollenflugsaison einzustellen. "Wer auf Pollen allergisch reagiert, sollte in jedem Fall die Filter der Klima- beziehungsweise Lüftungsanlage im Fahrzeug regelmäßig warten und die Filter frühzeitig tauschen lassen. Ein zugesetzter Pollenfilter hat faktisch keine Wirkung", so Leser. Die Fenster am Fahrzeug sollten gerade bei Fahrten außerorts geschlossen bleiben. Vorteilhaft sei es, die Klimaanlage auf die Umluft-Funktion einzustellen.



Ein weiterer Tipp des Experten: Bei Pollenflug sollte das Fahrzeug öfter gründlich gereinigt werden. "Vor allem der Innenraum braucht jetzt eine regelmäßige Säuberung", sagt Leser. Dabei reiche es nicht, den Wagen nur auszusaugen, auch die Innenraumoberflächen wie Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türverkleidungen sollten des Öfteren mit einem feuchten Lappen vom Staub befreit werden.

