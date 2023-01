Neues Allradsystem im Lexus RZ

Direct4 heißt das Allradsystem der japanischen Edelmarke Lexus. Im neuen Lexus RZ soll es für ein Plus an Fahrspaß sorgen. Clou: Die Technologie passt das Drehmoment zwischen Vorder- und Hinterachse binnen Millisekunden automatisch an die Fahrbahnbedingungen an.



Die Bremskraft an allen vier Rädern reagiert auf die Bodenhaftung und verbessert so auch die Energieeffizienz des Elektroautos. Inspiration fand die höhere Toyota-Tochter in der Natur - und das nicht nur für das Fahrzeugdesign: Der Gepard als schnellstes Tier der Welt beeindruckte Chefingenieur Takashi Watanabe nachhaltig. Auf der Jagd sprintet die Raubkatze blitzschnell und ihr Körper bewegt sich in alle möglichen Richtungen, während der Kopf stabil und der Blick unbeirrbar bleibt.



Für solche Eigenschaften sorgt im Lexus RZ die Direct4-Allradsteuerung: Sie verleiht dem SUV eine besonders gute Stabilität und Neigungskontrolle. Beim Beschleunigen neigt sich das Fahrzeug weniger stark nach hinten, beim Bremsen weniger stark nach vorne. Die Folge: weniger Kopfbewegungen bei den Insassen. Der Fahrer genießt eine stabilere Sicht, der Komfort für alle Passagiere - insbesondere im Fond - steigt.



Neben der besseren Kontrolle, der Verringerung plötzlicher Karosseriebewegungen und dem damit insgesamt ruhigeren Fahrverhalten bietet das neue Allradsystem weitere Vorteile wie eine kraftvolle und sanfte Beschleunigung, eine hervorragende Traktion beim Beschleunigen und auf rutschigem Untergrund, eine bessere Kurvenstabilität sowie eine beruhigend sichere Verzögerung. Die variable Drehmomentverteilung sorgt zudem für ein präzises, lineares und natürliches Ansprechverhalten auf jegliche Eingaben des Fahrers.



Die Technik sorgt kontinuierlich für ein optimales Gleichgewicht der Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse. Jede Achse wird dabei unabhängig gesteuert. Sensoren senden permanent Informationen zu Radgeschwindigkeit, Längsneigung und Lenkwinkel an das Steuergerät. Um die Traktion und den Grip zu maximieren, reagiert Direct4 blitzschnell: Die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse kann innerhalb von Millisekunden angepasst werden - schneller als bei jedem mechanischen System.

