Neues Abo-Modell Nissan Flex am Start

Mit Nissan Flex hat der Automobilhersteller in Deutschland einen neuen flexiblen Aboservice ins Leben gerufen. Damit können Kunden ihren Neuwagen nun schnell zum festen Preis buchen. Zusätzlich zur Monatsgebühr fallen bei dem All-inclusive-Paket lediglich noch die Kraftstoffkosten an.



Zum Start des Programms können Kunden zwischen drei verschiedenen Modellen wählen. Der Juke startet beispielsweise bei 429 Euro monatlich, den Townstar gibt es ab 449 Euro und den Qashqai ab 499 Euro monatlich. Das Angebot soll sukzessive auf weitere Modelle des Herstellers ausgeweitet werden.



Das neue Abo-Modell startet mit einer flexiblen Laufzeit von drei, sechs, neun oder zwölf Monaten. Dabei sind alle Wartungs- und Servicearbeiten inbegriffen. Kunden ersparen sich damit auch den Gang zur Zulassungsstelle sowie die Beschaffung einer Versicherungsbescheinigung.



Nissan Flex wurde gemeinsam mit dem langjährigen Nissan-Partner "Auto-Rent Systems" (ARS) entwickelt. "Die Nissan Flex Händler werden durch die ARS im On-Boarding unterstützt und bei der Professionalisierung des Mobilitätsgeschäftes komplett betreut", sagt Petra Sturhan, Geschäftsführende Gesellschafterin der Auto-Rent Systems GmbH, "darüber hinaus erhalten unsere Lizenznehmer Zugang zu weiteren attraktiven Modulen für die Gestaltung des Autovermietgeschäftes."



Nissan Flex ist onlinebasiert und doch individuell und lokal. Nach Auswahl des gewünschten Modells auf https://flex.nissan.de sowie der Eingabe der Laufzeit und der eigenen Postleitzahl können sich Kunden ihren favorisierten Nissan Partner in der Umgebung aussuchen.



Anschließend werden sie zu ihrem individuellen Angebot weitergeleitet und schließen den Abo-Vertrag ihrem beim Händler ab. So haben Kunden jederzeit einen Ansprechpartner direkt bei sich vor Ort. Sämtliche Kundendaten verbleiben dabei direkt im ausgewählten Autohaus und werden nicht zentral gesammelt.



"In den vergangenen Jahren haben wir alle gemerkt, wie schnell sich Prioritäten, Lebensweisen und Mobilitätsbedürfnisse ändern können", sagt Julia Temath, Managerin Corporate Sales bei Nissan in Deutschland. Das neue Abo-Modell sei die ideale Lösung für alle, die sich nicht festlegen oder ihren Wagen nur für einen begrenzten Zeitraum fahren möchten. Dabei müssten sie nicht auf den gewohnten Service der Nissan Vertragspartner vor Ort verzichten und hätten jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner an ihrer Seite.

