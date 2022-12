Sie landen in Wohnzimmern, aber auch in vielen Kinderzimmern: Spielkonsolen sind bei kleinen und großen Menschen durchaus beliebt. Was machen Eltern, wenn das eigene Kind sich auch eine Konsole wünscht? Und: Welche Konsole ist die richtige?

Eins vorweg: Manchmal braucht es gar kein neues Gerät, damit die Kinder zocken können - ein günstigeres Online-Abo

...