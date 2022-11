Neuer Peugeot 408 tourt durch Deutschland

Peugeot schickt seinen 408 auf die "Unexpected eXPERIENCE Tour". Das neue Modell kann in speziellem Kaleidoskop-Art-Installationen bis zum 17.12.2022 in Pop-Up Stores in Hamburg, Essen, Saarbrücken, München und Berlin bewundert und schon vor dem offiziellen Marktstart im Frühjahr 2023 bei individuellen Probefahrten getestet werden.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Wir möchten moderne Mobilität erlebbar machen. Mit der 'Peugeot Unexpected eXPERIENCE Tour' bringen wir unseren Kunden den neuen Peugeot 408 mit Hilfe neuer Blickwinkel näher. Die eigens entwickelte Kaleidoskop-Art-Installation sorgt für einen spektakulären Auftritt und lässt die Betrachter auf besondere Weise das markante Design des Peugeot 408 Fastback erleben."



Die Daten der Roadshow:

Hamburg (Elbe Einkaufszentrum): 16.11. - 19.11.2022 von 10:00 bis 20:00 Uhr Essen (Limbecker Platz): 24.11. - 26.11.2022 und am 28.11.2022 von 10:00 bis 20:00 Uhr

Saarbrücken (Europa-Galerie): am 3.12. und 5.12. - 8.12.2022 von 9:30 bis 20:00 Uhr

München (Olympia Einkaufszentrum): 13.12. - 17.12.2022 von 9:30 bis 20:00 Uhr

Berlin (Boulevard): 21.12. - 24.12.2022 von 10:00 bis 20:00 Uhr



Für die Testfahrten kann ein Zielort im Umkreis von 15 Kilometern des jeweiligen Pop-Up Stores ganz individuell gewählt werden. Außerdem erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight: An einem Fotostand gibt es die Möglichkeit, Fotos mit Kaleidoskop-Effekt zu erstellen. Diese runden das Erlebnis mit dem aktuellen Modell der Löwenmarke ab und sollen eine besondere Erinnerung hinterlassen.

