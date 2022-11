Neuer Luxus im Ford Ranger Platinum

Der Ford Ranger ist ein Geländewagen der gehobenen Prestige-Liga. Besonders luxuriös ist das Modell in der neuen Platinum-Variante. Das neue Spitzenmodell von Europas und Deutschlands meistverkauftem Pick-up besitzt exklusive Außendetails und Oberflächen und einen stilvollen Innenraum mit hochwertiger Lederausstattung.



Der neue Ranger Platinum liegt aufgrund seiner luxuriösen Ausstattung bezüglich seiner Positionierung über dem Ranger Wildtrak, auf den in der Vergangenheit rund 60 Prozent der Ranger-Modellverkäufe in Europa entfielen.



Der 177 kW/240 PS starke 3,0-Liter-V6-EcoBlue-Turbodieselmotor des Fahrzeugs sorgt in Verbindung mit dem überarbeiteten Antriebsstrang und der serienmäßigen 10-Gang-Automatik für eine kultivierte Leistungsentfaltung. Der Ranger Platinum mobilisiert ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern und kann Anhängelasten von bis zu 3.500 Kilogramm ziehen.



"Der Ford Ranger war bereits in der Vergangenheit die Benchmark für Leistungsfähigkeit im europäischen Pick-up-Segment - jetzt definiert er auch den Standard für Luxus", sagt Hans Schep, General Manager, Ford Pro, Europe. "Der neue Ranger Platinum richtet sich vor allem an Kunden, die den Komfort und die Technologien von High-End-Straßenfahrzeugen schätzen, sich aber auf die Robustheit und Praktikabilität verlassen, die den Ford Ranger zum europaweit meistverkauften Pick-up gemacht haben."



Der Ranger Platinum ist in Deutschland ab sofort zum Brutto-Preis von 64.605 Euro (netto: 54.290 Euro) bestellbar. Die Produktion des neuen Modells im Ford-Werk Silverton / Südafrika soll im März 2023 beginnen, erste Kundenauslieferungen sind ab dem späten Frühjahr 2023 geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1