Neue BMW High-Performance Automobile

Mit umfangreichen Neuerungen in den Bereichen Performance, Präsenz und Digitalisierung schärft die BMW M GmbH das Profil ihrer High-Performance-Automobile im Oberklasse-Segment der Sports Activity Vehicles und Sports Activity Coupes.



Der neue BMW X5 M Competition und der neue BMW X6 M Competition präsentieren sich mit einem neuen V8-Motor einschließlich 48-Volt-Technologie, der eine Höchstleistung von 460 kW/625 PS mobilisiert, einem modifizierten Exterieurdesign sowie mit dem Bediensystem iDrive der jüngsten Generation samt BMW Curved Display und BMW Operating System 8.



Digitale Technologie sorgt nicht nur für eine optimierte Bedienung, sondern auch für Fortschritte auf dem Gebiet der Systeme für automatisiertes Fahren und Parken, so der Hersteller. Das optimierte Ansprechverhalten und das Hochdrehzahlkonzept des V8-Triebwerks sorgen gemeinsam mit der Unterstützung durch den Elektromotor dafür, dass die M typische Leistungscharakteristik ein faszinierenderes Niveau erreicht.



Für den Spurt aus dem Stand auf 100 km/h benötigen der neue BMW X5 M Competition und der neue BMW X6 M Competition jeweils 3,9 Sekunden. Der Motor überträgt sein Antriebsmoment an eine neue Ausführung des 8-Gang M Steptronic Getriebes mit Drivelogic, das sowohl im automatisierten als auch im manuellen Modus drei Schaltprogramme zur Auswahl stellt.



Zum Performance-Erlebnis trägt im neuen BMW X5 M Competition und im neuen BMW X6 M Competition auch die neu applizierte Ausführung des Allradsystems M xDrive bei, das mit dem Aktiven M Differenzial im Hinterachsgetriebe kombiniert wird.



Zur Serienausstattung gehört das Adaptive M Fahrwerk Professional mit neu applizierten elektronisch geregelten Stoßdämpfern und einer aktiven Wankstabilisierung. Die M Compound Bremsanlage wird mit der jüngsten Generation des integrierten Bremssystems kombiniert, dessen M spezifische Ausführung die Darstellung zweier Kennlinien für das Pedalgefühl ermöglicht.



Das Allradsystem M xDrive und das Aktive M Differenzial sind im neuen BMW X5 M Competition und im neuen BMW X6 M Competition nicht mehr nur mit der Fahrstabilitätsregelung DSC (Dynamische Stabilitäts Control) vernetzt, sondern erstmals auch mit der Aktornahen Radschlupfbegrenzung. Das sorgt für nochmals schnellere und präzisere Reaktionen auf veränderte Fahrsituationen und für gesteigerte Traktion.



Serienmäßig sind beide Modelle mit einer Kombination aus 21 Zoll großen M Leichtmetallrädern an der Vorderachse und 22 Zoll großen M Leichtmetallrädern an der Hinterachse ausgestattet. Als Option werden geschmiedete M Leichtmetallräder in den gleichen Dimensionen angeboten, darunter auch eine neue Variante in der Farbe Jetblack uni.



Die BMW Niere ist jetzt vollständig in Schwarz gehalten. In der Seitenansicht kommen die klare Formensprache und die jeweils eigenständigen Proportionen der beiden Modelle zum Ausdruck. Bei beiden Modellen schließt ein markanter Diffusoreinsatz die Heckschürze nach unten ab.



Die Preise für die beiden Luxus-BMW Modelle starten wie folgt:



Basispreis BMW X5 M Competition für Deutschland: 158.300 Euro inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer, Basispreis BMW X6 M Competition für Deutschland: 161.200 Euro inkl. 19 Prozent Mehrwertsteuer. Beide Modelle werden ab April ausgeliefert.

