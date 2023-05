Mokka in Black

Opel bringt vom Mokka ein dunkles Sondermodell auf den Markt: den "Mokka Black". Von außen schärfen die dem Mokka Black vorbehaltene Metallic-Lackierung Vulkan Grau, das schwarze Dach, getönte Fondscheiben und vor allem die speziellen 18 Zoll-Leichtmetallräder das Design; innen nehmen der Dachhimmel sowie die Sitze und silberne Dekore das Styling auf.



Dazu gibt's serienmäßig das Multimedia Radio Pro mit bis zu zwölf Zoll großen Monitoren plus zahlreiche weitere Sicherheits- und Komfort-Features. So umfangreich ausgestattet fährt das Sondermodell des kleinen SUV zum Preis ab 30.760 Euro vor (UPE inkl. MwSt.).



Seinem Namen alle Ehre macht das sportliche Sondermodell mit dem schwarz getönten Opel Vizor, dem schwarz abgesetzten Dach und den ebenso strahlenden Rückspiegelblenden. Auch die normalerweise rote Signaturlinie im Seitenverlauf der Fenster ist hier schwarz gehalten. Dazu sind die hinteren Seitenfenster und die Heckscheibe dunkel getönt.



Innenansicht: Der schwarze Dachhimmel spiegelt das "Black"-Thema wider, schwarze Komfortsitze in "Stoff/Premium-Lederoptik" unterstreichen mit grauen Akzenten den sportlichen Look. Silberfarbige Dekore an den Türinnenflächen sowie am Armaturenträger umrahmen das volldigitale Pure Panel-Cockpit. Intuitiv erfassbar und bedienbar sind das zwölf Zoll große Fahrerinfodisplay sowie das "Apple CarPlay" und "Android Auto" kompatible Multimedia Radio Pro-Infotainment mit Zehn-Zoll-Farbtouchscreen.

