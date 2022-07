Mit Mazda auf der sicheren Seite

Dank intuitiver Bedienbarkeit bieten die Modelle von Mazda fortschrittliche Konnektivität und bestes Infotainment, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC in einem Vergleichstest automobiler Bedienkonzepte in Kompaktwagen.



Von der Navigation und Klimatisierung über die Sicherheit bis hin zu Musik, Apps und Internet: In modernen Fahrzeugen müssen Autofahrer nichts missen. Erfolgt die Steuerung all dieser Funktionen jedoch nicht intuitiv, wird es schnell gefährlich. Aus diesem Grund hat der ADAC gemeinsam mit Wissenschaftlern der Hochschule Augsburg die Bedienung gängiger Funktionen und die damit verbundene Ablenkung in sechs Kompaktwagen aus dem Volumen- und Premiumsegment untersucht.



Der Mazda3 ist der souveräne Testsieger: Mit der Gesamtnote "gut" (1,9) landet der kompakte Japaner klar an der Spitze und fährt Bestnoten bei den sicherheitsrelevanten Funktionen (1,5) und der Klimatisierung (1,2) ein. Verantwortlich ist das innovative Bedienkonzept, das in allen neuen Mazda Modellen zum Einsatz kommt.



Die japanische Marke verzichtet dabei bewusst auf eine Touchscreen-Bedienung

während der Fahrt: Stattdessen werden das Infotainment-System, das Navigationssystem und weitere Fahrzeugfunktionen über einen ergonomisch klug platzierten Multi-Commander auf der Mittelkonsole oder über Sprachbefehle gesteuert.



Auch die Bedienung der Klimatisierungssysteme erfolgt intuitiv über Tasten und Drehregler unterhalb des großen Zentraldisplays. Im Mazda3 projiziert außerdem ein serienmäßiges Head-up Display alle wichtigen Informationen direkt in die Windschutzscheibe und damit ins natürliche Blickfeld des Fahrers, wodurch die Augen auf der Straße bleiben können - sicherer geht es nicht.

