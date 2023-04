Audi Automarke des Jahres in Deutschland

Zum ersten Mal belegt Audi den ersten Platz des internationalen YouGov Automotive Rankings in Deutschland. In den Jahren 2021 und 2022 hatte der Automobilhersteller mit Sitz in Ingolstadt jeweils den zweiten Rang hinter Mercedes-Benz belegt.



2023 überholt Audi nun die Stuttgarter Autoschmiede mit insgesamt 23,5 Scorepunkten. Mercedes-Benz ist mit 23,4 Punkten dicht auf und belegt Rang 2. Volkswagen erreicht in diesem Jahr Rang 3 des deutschen Rankings (22,6 Punkte). Der Autobauer aus Wolfsburg konnte sich damit im Vergleich zu den beiden Vorjahren um einen Rang verbessern. BMW rutscht wiederum im Vergleich zu den Vorjahren auf Rang 4 (22,4 Scorepunkte). Skoda platziert sich auf Rang 5 (15,2 Punkte), unverändert zu den Jahren 2021 und 2022.



Der zweite Teil der Top 10 wird von Toyota auf Rang 6 (14,6 Punkte) angeführt, es folgt Volvo auf Rang 7 (14,4 Punkte), Porsche auf Rang 8 (13,5 Punkte), Opel auf Rang 9 (12,8 Punkte) und schließlich Ford auf Rang 10 (12,3 Scorepunkte).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1