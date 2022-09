Michelin präsentiert Fahrzeugzubehör

Michelin kann mehr als Reifen und baut als Mobilitätsanbieter sein Angebot rund um und über Reifen hinaus kontinuierlich aus. Die hohen Qualitätsstandards und die Innovationskraft der Marke spiegeln sich auch im Zubehörangebot wider.



Für den Automotive Aftermarket hat Michelin ein umfangreiches Zubehör-Programm im Angebot. 2021 verkauften 52 Lizenznehmer mehr als 31 Millionen Produkte in rund 130 Ländern unter der Marke Michelin. Damit rangiert Michelin Lifestyle Limited auf Platz 46 der erfolgreichsten Lizenzgeber weltweit.



Mit dem patentierten Dual-Tech-System nutzt der Kaltwasser-Hochdruckreiniger MPX 25DTS die Kraft von zwei Motor-Pumpen, um mit bis zu 810 Liter Wasser pro Stunde hartnäckigen Schmutz auf bis zu fünf Meter hohen Wänden mühelos zu entfernen. Der Akku-Hochdruckreiniger Michelin MPX 250EDS nimmt es als 18-Volt-Gerät mit leichten Verschmutzungen auf, wo - beispielsweise bei Outdoorsport-Aktivitäten - keine Steckdose parat ist.



Der Reifenhersteller bietet auch ein breites Sortiment an Schneeketten. Dabei wurde Michelin Fast Grip speziell für Fahrzeuge entwickelt, die als "nicht Schneekettenfähig" gelten. Ein Schnell-Befestigungssystem garantiert eine einfache Montage sowie Demontage ohne zusätzliches Werkzeug, während die Kombination aus verzinkten Stahlstäben und Polyurethanplatten viel Grip und Traktion auf Schnee und Eis erzeugt.



Hydraulische Wagenheber mit einer Hubleistung von bis zu drei Tonnen sind besonders für schwere Fahrzeuge wie SUV geeignet. Neu im Sortiment sind die Michelin Jump Starter. Die leichten und kompakten Starthilfegeräte sind in drei unterschiedlichen Leistungsstärken mit bis zu 16.000 mAh erhältlich und sollen für eine sichere und schnelle Überbrückung leerer Autobatterien sorgen. Je nach Modell sind 20 bis 30 Starthilfen mit einer einzigen Ladung möglich.



Nachhaltige Michelin ECO Reinigungs- und Pflegemittel schonen Fahrzeug und Umwelt. Weitere Produkte wie tragbare Kompressoren und dazu passende Druckprüfer, aber auch Fußpumpen helfen überall, wo Luft in Reifen oder Sportgeräten benötigt wird. Schließlich runden strapazierfähige Fußmatten und Wischerblätter für jeden Bedarf das Zubehör-Angebot ab.



Karl Seiler / mid

