Mercedes zeigt "magische Garage" in Paris

"Magical Garage" nennt sich eine begehbare Kunstinszenierung in Paris. Mercedes-Benz präsentiert sie anlässlich der Weltpremiere des elektrischen SUV-Modells EQE. Die "magische Garage" schwebt als sechs mal sechs Metergroße begehbare Kunstinstallation über einem Brunnen in den Gärten des Musee Rodin. Mediale Bespielungen und verspiegelte Außenflächen interagieren mit den Gegebenheiten des Ortes und machen die Installation zu einem lebendigen Kunstobjekt, das in die surreale Kampagnenwelt einlädt.



"Wir schaffen in Paris einen Ort der Begegnung und der Kommunikation - inmitten der aktuellen Kunstmesse und zugleich Lebenswelt von kreativen Pionieren", sagt Bettina Fetzer, Leiterin Kommunikation und Marketing der Mercedes-Benz AG. "Wir kreieren ein unerwartetes Markenerlebnis in einer kulturellen Umgebung, das uns als Marke emotional erfahrbar macht." So komme man in den Austausch mit Kunden, Fans und neuen Zielgruppen und erhalte ästhetische und gleichzeitig wertvolle belebende Impulse für das Unternehmen.



Mit den EQE SUV von Mercedes-EQ und Mercedes-AMG untermauert das Unternehmen in der französischen Hauptstadt seinen Anspruch "Lead in Electric". Das Portfolio umfasst jetzt acht batterieelektrische Fahrzeuge: EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV und EQV. Hinzu kommen die Performance-Modelle EQE, EQE SUV und EQS von Mercedes-AMG.



Die gesamte EQ-Flotte zeigt Mercedes-Benz vom 16. bis 17. Oktober 2022 wie auf einem Catwalk in den Gärten des Musee Rodin - ergänzt um Konzeptfahrzeuge, die einen Ausblick auf künftige Modelle geben: Concept EQG, Concept Mercedes-Maybach EQS, Vision AMG und das Forschungsfahrzeug VISION EQXX, das mit zahlreichen Innovationen den Anspruch erhebt, eine Blaupause für die Zukunft des Automobilbaus darzustellen.

