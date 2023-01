Mercedes mit Zertifikat für hochautomatisiertes Fahren

Level 3 auf dem Weg zum autonomen Fahren bedeutet schon eine ganze Menge: "hochautomatisiertes Fahren". Darüber kommen nur noch Level 4 (vollautomatisiert) und Level 5 (autonom). Mercedes-Benz hat nun für SAE-Level 3 als weltweit erster Automobilhersteller ein Zertifikat erhalten - im US-Staat Nevada.



"Drive Pilot" setzt damit erneut Maßstäbe als das erste und einzige serienreife SAE-Level-3-System, das für den Einsatz auf öffentlichen Freeways in den USA zugelassen ist. Das System für hochautomatisiertes Fahren erfüllt die Anforderungen der Nevada Chapter 482A für autonome Fahrzeuge.



Es ermöglicht dem Fahrer unter bestimmten Bedingungen, die dynamische Fahraufgabe an das Fahrzeug zu übergeben. Ziel ist es, "Drive Pilot" noch in diesem Jahr auch in Kalifornien einzuführen, sobald eine entsprechende Zertifizierung auch dort vorliegt. "Drive Pilot" wird auf dem US-Markt als Sonderausstattung für die Modelle S-Klasse und EQS im Modelljahr 2024 erhältlich sein. Die ersten Fahrzeuge sollen im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2023 an Kunden ausgeliefert werden.



"Drive Pilot" ist aktuell bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h in Deutschland, respektive 40 mph in den USA aktivierbar. Die dafür notwendigen Bedienelemente befinden sich im Lenkradkranz, links und rechts oberhalb der Daumenmulden. Sobald die Voraussetzungen für das hochautomatisierte Fahren gegeben sind, zeigt das System die Verfügbarkeit auf diesen beiden "Drive Pilot"-Tasten im Lenkradkranz an.



Nach Aktivierung regelt das System Geschwindigkeit sowie Abstand und führt das Fahrzeug innerhalb der Spur; Streckenverlauf, Ereignisse auf der Strecke und Verkehrszeichen werden ausgewertet und berücksichtigt. Es reagiert auch auf unerwartet auftretende Verkehrssituationen und bewältigt diese eigenständig etwa durch Ausweichmanöver innerhalb der Spur oder durch Bremsmanöver.



"Zeit ist in der modernen Welt eines der kostbarsten Güter", sagt Markus Schäfer, Vorstandsmitglied und Chief Technology Officer bei Mercedes-Benz. Den Kunden Zeit zurückzugeben, sei daher ein Kernelement der Mercedes-Strategie, die begehrtesten Autos der Welt zu bauen. "Drive Pilot bringt uns diesem Ziel einen großen Schritt näher und beweist einmal mehr, dass Innovationen und Pioniergeist Teil unserer DNA sind." Die Zertifizierung in Nevada markiere den Beginn der internationalen Markteinführung und damit den Beginn einer neuen Ära beim automatisierten Fahren.

