Mercedes GLC Coupe: schlanker, smarter und elektrifiziert

Die zweite Generation des Mercedes-Benz GLC Coupe kommt mit umfangreich aufgewerteter Serienausstattung, modernerem Infotainment und elektrifizierten Antrieben ab Juli 2023 auf den Markt.



Wie bei der im letzten Jahr vorgestellten zweiten Generation des Mercedes-Benz GLC SUV sind auch beim neuen Coupe die wichtigsten optischen Neuerungen eine veränderte Front - und Heckschürze mit schlankeren Scheinwerfern und schmaleren Rückleuchten. Es ist 31 Millimeter länger und um fünf Millimeter höher als der Vorgänger und wirkt schlanker. Auch der Radstand sowie die Überhänge vorne und hinten profitieren von der größeren Fahrzeuglänge.



Das Kofferraumvolumen beträgt jetzt 545 Liter (plus 45 Liter gegenüber Vorgänger) bis 1490 Liter (90 Liter mehr als beim Vorgänger) bei den Verbrennern und 390 Liter bis 1335 Liter bei den Plug-in Hybriden. Die serienmäßige Easy-Pack Heckklappe öffnet oder schließt auf Knopfdruck: über die Taste auf dem Zündschlüssel, den Schalter in der Fahrertür oder den Entriegelungsgriff an der Heckklappe.



Innen gibt es neu gestaltete Kopfstützen, der Übergang zur Rückenlehne erfolgt jetzt über eine geschlossene Verkleidung. Eine neue Sonderausstattung ist die belederte Instrumententafel mit Bordkanten in Nappaoptik (Serie bei AMG Line). Einige Zierteile zeigen innovative Oberflächen. Dazu gehören Interpretationen offenporiger Holzfurniere in Braun, Anthrazit oder Schwarz. Diese sind mit Intarsien aus Aluminium durchzogen.



Das Angebot an Ausstattungen haben die Schwaben deutlich vereinfacht. So sind Ausstattungen, die bislang bereits häufig kombiniert erworben wurden, nun in Paketen gebündelt. Designmerkmale wie Farben, Polster, Zierteile und Räder können individuell konfigurieren werden. Neu für das GLC Coupe ist das optionale Panorama-Schiebedach mit serienmäßigem Rollo. Das Öffnungsmaß ist gegenüber dem neuen GLC SUV um sechs Zentimeter länger.



Auch das neue GLC Coupe ist mit elektrifizierten Antrieben erhältlich. Die Mild-Hybrid-Aggregate haben einen integrierten Starter-Generator (ISG) der zweiten Generation und ein 48-Volt-Teilbordnetz. Der integrierte Startergenerator der Mild-Hybrid-Varianten unterstützt den Verbrennungsmotor insbesondere bei niedrigen Drehzahlen.



Drei weitere Motorvarianten sind Plug-in-Hybride. Diese bieten im rein elektrischen Fahrmodus eine praxisgerechte Reichweite. Das verbesserte Hybrid-Fahrprogramm sieht den elektrischen Fahrmodus für die jeweils sinnvollsten Streckenabschnitte vor. So wird beispielsweise auf Strecken in städtischen Gebieten priorisiert elektrisch gefahren.



Der Reichweitensimulator berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Fahrprofil und Klimatisierungsanforderung. So ist für den Fahrenden transparent, unter welchen Umständen die tatsächliche elektrische Reichweite vom zertifizierten Wert abweichen kann.



Die Hochvoltbatterie ist eine Eigenentwicklung von Mercedes-Benz. Sie hat eine installierte Gesamtkapazität von 31,2 kWh. Eine entleerte Batterie füllt der optionale 60-kW-Gleichstromlader in rund 30 Minuten. Serienausstattung ist ein 11-kW-Wechselstromlader für das dreiphasige Laden.



Das Sportfahrwerk gehört zur Serienausstattung. Die optionale 4,5 Grad-Hinterachslenkung macht es noch wendiger. Sie wird im Technikpaket zusammen mit der Airmatic Luftfederung angeboten. Offroad punktet das Coupe mit dem serienmäßigen Allradantrieb 4MATIC und der rein elektrischen Geländefahrt bei den Plug-in-Modellen. Der Offroad-Screen und die "transparenten Motorhaube" als Bestandteil der 360-Grad-Kamera sollen die Fahrt erleichtern.



Die Sprachsteuerung "Hey Mercedes" reagiert noch besser auf Eingaben natürlicher Sprache oder individueller Vorlieben der Nutzer. Musikstreaming-Anbieter lassen sich inklusive persönlicher Einstellungen in MBUX einbinden. Zusätzliche Informationen bietet der Audioreiseführer Tourguide, der bei Bedarf Wissenswertes über Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrtroute vorliest. Mit der MBUX Smart Home-Funktion lässt sich auf ein vernetztes Zuhause zugreifen und zum Beispiel Temperatur und Beleuchtung, Rollläden oder Elektrogeräte überwachen oder schalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1