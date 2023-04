"Tribut an Carl Benz" Oldtimer-Highlights

Eingebettet ins "Fest der Sinne" hat Mercedes-Benz Trucks Classic beim traditionellen Event "Tribut an Carl Benz" fünf Mercedes-Benz Oldtimer-Highlights präsentiert - und das vor der historischen Kulisse des Karlsruher Schlosses.



"Wir freuen uns, dass wir bei diesem Fest, das einen unserer Firmengründer ehrt, zum ersten Mal als Mercedes-Benz Trucks Classic dabei sein können", sagt Bernd Hufendiek von Mercedes-Benz Trucks Classic und zuständig für die Betreuung der Fahrzeuge. "Besonders stolz sind wir darauf, dort fünf Schmuckstücke aus unserer Sammlung öffentlich zu zeigen, die zum Teil während der übrigen Zeit des Jahres in unserem Kundencenter in Wörth ausgestellt sind."



Die fünf Lkw-Raritäten aus dem Mercedes-Benz Lkw-Werk in Wörth waren direkt am Hauptzugang zur Veranstaltung in der Nähe des Karl-Friedrich-Denkmals positioniert und fuhren zuvor auf eigener Achse von Wörth nach Karlsruhe. Knapp 400 Teilnehmer kamen zum "Tribut an Carl Benz" auf den Schlossplatz. Oldtimer bis maximal Baujahr 1973 - darunter viele mit dem Stern - begeisterten dort mehrere Zehntausend Besucher.

