Max Giesinger mit dem Seat Ateca auf Tour

Im Frühjahr begleitet ein Seat Ateca den Singer und Songwriter Max Giesinger auf seiner "Irgendwann ist jetzt"von Konzert zu Konzert. Die Aktion zeigt einmal mehr die enge Verbindung zwischen dem Musiker und der spanischen Marke.



Wenn Max Giesinger auf der Bühne steht, dann singt er, bis niemand im Publikum seine Füße mehr ruhig halten kann. Er singt vom Weitermachen, von Tänzerinnen und einem perfekten Match unter 80 Millionen.



Bereits in der Vergangenheit kamen Giesinger und Seat häufiger zusammen. 2021 brachte der Star seine Fans beim #Seatsounds Livestream-Konzert in den heimischen Wohnzimmern zum Feiern. Darüber hinaus wirkte er an der Kampagne #Seatsilentsongs mit.



"Max Giesinger ist zu einem langjährigen Wegbegleiter der Marke Seat geworden. Selbstverständlich unterstützen wir ihn daher wieder gerne bei seiner Tour", sagt Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing bei der Seat Deutschland.



Auch dieses Mal bietet Seat den Max-Giesinger-Fans eine besondere Überraschung: Gemeinsam mit dem Künstler verloste die Marke Tickets für die "Irgendwann ist jetzt"-Tour. Wer seine Musik live erleben möchte, konnte über die Instagram-Kanäle von Seat und Giesinger an der Verlosung teilnehmen. Bei den folgenden ausgewählten Terminen sind die Gewinner dabei:



22. März: Hamburg, Barclays Arena

1. April: Köln, Palladium

2. April: Berlin, Verti Hall

6. April: Frankfurt, Jahrhunderthalle



Wer Überraschungen liebt, der kann sich gleich auf die nächste einstellen: Bei fünf Tour-Konzerten wird ein weiterer langjähriger Weggefährte von Seat und Cupra auf der Bühne stehen: Schauspieler und Sänger Tom Beck hat sich für die Konzerte vom 21. bis 26. März angekündigt und wird als Opener auftreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1