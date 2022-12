Maserati stromert in Blau zur Formel E

Maserati MSG Racing hat heute die Lackierung des Maserati Tipo Folgore Gen3 vorgestellt, der in Saison 9 der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft antreten soll. Er ist der erste vollelektrische Rennwagen in der Geschichte von Maserati. Präsentiert wurde das Fahrzeug auf den Straßen von Modena, der Heimatstadt der italienischen Sportwagenmarke.



Der erste Rennwagen mit Dreizack-Logo war der Tipo 26. Er debütierte 1926 bei der Targa Florio und belegte dort mit Alfieri Maserati am Steuer Platz eins in seiner Klasse. Jetzt, 96 Jahre später, läutet der Maserati Tipo Folgore Gen3 die Ära der Elektrifizierung der Marke ein. Er bekräftigt damit das Engagement für Folgore, dem vollelektrischen Modellprogramm von Maserati.



Optisch ist der Maserati Tipo Folgore Gen3 vom traditionellen blauen Farbton der Marke inspiriert. Das Dreizack-Logo auf der Nasenspitze sticht dabei hervor, ebenso das Logo von Maserati Corse, das die italienische Trikolore enthält. "Technisch ist der Rennwagen das Nonplusultra bei elektrischer Höchstleistung, Effizienz und Spitzentechnologie", teilt der Hersteller mit. Er verkörpere zudem das "Race Beyond", die Plattform zur Übertragung von Innovationen von der Rennstrecke auf die Straße.



Das Gen3-Modell ist das bislang schnellste und effizienteste Formel-E-Fahrzeug und besitzt mehr Leistung, zwei E-Motoren, Rekuperation mit bis zu 600 kW und 95 Prozent Energieeffizienz. Mehr als 40 Prozent der Energie, die innerhalb eines Rennens verbraucht wird, stammt künftig aus Energierückgewinnung beim Bremsen. Das Know-how, die Technologie und die Software, die in der Formel E verwendet werden, sind Schlüsselfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit und sollen künftig auf die vollelektrischen Folgore Straßenfahrzeuge von Maserati übertragen werden.



Der rasante Dreizack-Stromer bricht bald für Vorsaisontests nach Valencia (Spanien) auf. Am 14. Januar 2023 darf er auf der Strecke des Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt seine Rennpremiere feiern.

