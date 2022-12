Jaguar enthüllt neuen Elektro-Rennwagen

Die britische Edelmarke Jaguar stellt den neuen vollelektrischen Rennwagen I-Type 6 vor. Er wurde entwickelt für die Saison 2023 der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, die am 14. Januar in Mexiko in die neue Gen3-Ära startet. Jaguar TCS Racing lobpreist den I-Type 6 als den fortschrittlichsten und effizientesten elektrischen Jaguar-Rennwagen aller Zeiten.



Erstmals verfügt er über einen zweiten Elektro-Motor an der Vorderachse; zusammen mit dem E-Triebwerk an der Hinterachse kann der I-Type 6 bis zu 600 kW (250 kW vorn, 350 kW hinten) und damit doppelt so viel Energie wie beim bisherigen Gen2 I-Type 5 an Energie zurückgewinnen. Vorteil: Dank der Generatoren an beiden Achsen kann der kompaktere und damit noch wendigere Gen3-Rennwagen auf Hinterradbremsen verzichten.



Die Generation 3-Autos verheißen noch schnellere und härtere Rad-an-Rad-Kämpfe auf Straßenkursen rund um den Globus. Dank bahnbrechend neuer Spitzentechnologie kann der 74 Kilo leichtere Gen3-Formelrenner von Jaguar mit nunmehr 350 kW/475 PS Leistung eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 320 km/h erreichen.

