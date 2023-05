Maserati debütiert bei der Formel-E in Monte Carlo

Am kommenden Wochenende findet im Fürstentum Monaco die neunte Runde der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft statt. Maserati wird in der zu 100 Prozent elektrisch betriebenen Rennserie mit dem Tipo Folgore an den Start des prestigeträchtigen Stadtkurses gehen. Ziel ist es, die Ergebnisse der letzten Etappe in Berlin auch auf dem glamourösesten Platz der Welt, dem Place du Casino, zu bestätigen oder sogar zu verbessern.



Vor der prächtigen Fassade des Palastes, der einen der berühmtesten Orte in Monte Carlo beherbergt, wird der neue GranTurismo Folgore - die erste vollelektrische Kreation in der Geschichte der Marke - zusammen mit seiner stärkeren Version mit Verbrennungsmotor, dem GranTurismo Trofeo, einen Ehrenplatz einnehmen. Zu den beiden Straßenfahrzeugen gesellt sich der futuristische Maserati Gen3-Einsitzer Tipo Folgore.



Die beiden GranTurismo werden noch bis zum 6. Mai der Öffentlichkeit präsentiert; in der Zwischenzeit kehrt der Einsitzer des Maserati MSG Racing Teams in seine natürliche Umgebung, die Boxen an der Rennstrecke, zurück und ist bereit für ein weiteres aufregendes, vollelektrisches Rennwochenende.

