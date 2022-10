Lexus RX 450 h+ auch mit leerer Batterie effizient

Beim großen SUV mit Plug-in-Hybrid RX 450h+ verspricht Lexus den Kunden einen entscheidenden Vorteil gegenüber vergleichbaren Fahrzeugmodellen: Ist die Batterie leer, wechselt das Fahrzeug nahtlos in den selbstaufladenden Hybridmodus - und soll auf diese Weise seine hohe Kraftstoff- und Emissionseffizienz bei ausgezeichneter Reichweite bieten.



Damit unterscheide sich das Lexus-System von denen der meisten anderen Hersteller, die bei leerer Batterie allein auf den Verbrennungsmotor umschalten würden. Der Fahrer kann derweil selbstständig zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen. Standardmäßig ist der EV-Modus aktiv, mit dem der Lexus RX 450h+ so lange elektrisch unterwegs ist, bis die in der Batterie gespeicherte Energie aufgebraucht ist. Das gilt unabhängig davon, wie stark das Gaspedal betätigt wird.



Im "Auto EV/HV"-Modus wird der Hybridmotor vorübergehend zugeschaltet, um zusätzliche Leistung abzurufen und die Batterie zu entlasten - etwa beim Beschleunigen. Im "HV"-Betrieb wird die elektrische Reichweite aufgespart, um sie beispielsweise am Ende der Fahrt in der Innenstadt zu nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1