Fußball-Star Mario Götze neuer Hyundai Markenbotschafter

Hyundai Motor Deutschland weiß, wie gutes Marketing funktioniert. Die Koreaner holen sich den Fußball-Weltmeister Mario Götze als neuen Markenbotschafter an Bord. Der Profi von Hyundai Partner Eintracht Frankfurt repräsentiert ab sofort das Unternehmen.



Als sogenanntes Hyundai Face wird er die Marke sowie ihre Werte in den sozialen Netzwerken, bei Interviews und Veranstaltungen erlebbar machen - ganz im Sinne der Hyundai Unternehmensvision "Progress for Humanity". Hierzu wird er mit Fahrzeugen der Submarke Hyundai Ioniq unterwegs sein.



Ziel der Zusammenarbeit mit den Faces ist es, Hyundai auf dem deutschen Markt weiter bekannt zu machen, die Themen Technologie, Innovation, Nachhaltigkeit und Lifestyle in den Mittelpunkt zu stellen und so das Markenimage zu stärken.



In diesen Bereichen kommunizieren für Hyundai bereits die bekannte deutsche Sängerin Vanessa Mai, die Schauspielerin und Fair-Fashion-Aktivistin Marie Nasemann, Schauspieler und Musiker Lenn Kudrjawizki sowie der Schauspieler Kostja Ullman.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1