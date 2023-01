Kia vergünstigt das Stromtanken

Kia ist neuer Partner der Plattform &Charge, die Nutzerengagement mit Mehrwertdiensten verbindet, um das Laden von Elektroautos komfortabler und preisgünstiger zu machen. &Charge verfolgt mit seinem Crowdsourcing-Ansatz das Ziel, die Ladeinfrastruktur zu optimieren und das Ladeerlebnis zu verbessern.



Die Nutzer der Plattform werden für ihre Mitwirkung mit Bonuspunkten belohnt, so genannten "&Charge-Kilometern". Diese können sie beim Laden ihres Elektrofahrzeugs einlösen und so ihre Stromkosten reduzieren. Sammeln können die Nutzer die &Charge-Kilometer auf zwei Arten: Indem sie ein Feedback zur Nutzung öffentlicher Ladestationen geben und damit zu deren Optimierung beitragen, oder indem sie online bei einem der über 1.500 Unternehmen einkaufen, die mit &Charge kooperieren. Die Kia Charge-Kunden in Deutschland können ab sofort an dem Bonusprogramm teilnehmen.

