Kia Niro setzt sich durch zum WWCOTY 2023

Der Kia Niro ist das "Women's World Car of the Year 2023". Während die Jurys der meisten Automobilwettbewerbe immer noch männerdominiert sind, stimmen bei den "Women's World Car of the Year"-Awards ausschließlich Motorjournalistinnen über die Neuerscheinungen auf dem internationalen Automobilmarkt ab.



Zum 13. Mal wurden der Award in diesem Jahr vergeben. Die 63 Journalistinnen aus 43 Ländern auf fünf Kontinenten kürten den Kia Niro unter den 59 zur Wahl stehenden Kandidaten zum Weltfrauenauto des Jahres.



In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass der kompakte Kia-Crossover, der sich im Februar schon als Sieger in der WWCOTY-Kategorie "Bestes Stadtauto" durchgesetzt hatte, geräumig, praktisch, sicher und bequem zu fahren sei. Positiv bewertet wurde darüber hinaus das breite Spektrum umweltfreundlicher Antriebe und der sehr geringe Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch.



Die Kriterien für die Wahl zum WWCOTY basieren auf den gleichen Prinzipien, die Entscheidungen beim Autokauf leiten, wobei der Fokus der Jury auf Alltagstauglichkeit, Sicherheit, ökologischen Aspekten, Design, Komfort, Verbrauch, dem Preis-/Leistungsverhältnis und natürlich Fahrspaß liegt.



Die Gewinner in den einzelnen Segmenten:



Kia Niro (Best Urban Car)

Jeep Avenger (Best Family SUV)

Citroen C5X (Best Large Car)

Nissan X-Trail (Best Large SUV)

Audi RS3 (Best Performance Car)

Ford Ranger (Best 4x4)



Deutschland wird von zwei Motorjournalistinnen vertreten : Solveig Grewe, Redakteurin beim Motor-Informations-Dienst (mid) und NinaCarMaria von Der-Autotester.de. Die Auszeichnung soll nicht allein die besten Autos des Jahres küren, sondern auch dazu beitragen, Frauen im Automobilbereich sichtbar zu machen und ihren Stimmen auf der ganzen Welt noch mehr Gehör zu verschaffen. Denn Mobilität ist für Frauen genauso wichtig wie für Männer.

