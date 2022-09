Jeep verkündet vollelektrische Produktoffensive

Die Marke Jeep sieht die Einführung von vier vollelektrischen SUVs in Europa und Nordamerika bis Ende 2025 vor. Als Teil eines umfassenden Produktplans werden bis 2030 alle in Europa verkauften Jeep-Fahrzeuge und 50 Prozent der Verkäufe der Marke Jeep in den USA einen batterieelektrischen Antrieb haben, gab der Konzern heute bekannt. Der Plan steht im Einklang mit den Netto-Null-Emissionszielen, die von Stellantis im Rahmen des langfristigen Strategieplans Dare Forward 2030 festgelegt wurden.



"Aufgrund des Erfolges unseres elektrifizierten 4xe-Portfolios in Nordamerika und Europa entwickeln wir die bisher leistungsfähigsten und nachhaltigsten Jeep-SUVs für unseren Weg zur führenden emissionsfreien SUV-Marke der Welt", so Christian Meunier, globaler CEO der Marke Jeep.



Die Marke Jeep zeigte die ersten Bilder von zwei vollelektrischen SUVs - dem neuen Jeep Recon und dem neuen Wagoneer mit dem Codenamen Wagoneer S - für die Märkte in Nordamerika und in anderen Regionen der Welt, und bestätigte gleichzeitig, dass der neue, vollelektrische Jeep Avenger Anfang nächsten Jahres in Europa auf den Markt kommen wird. Aufbauend auf dem Erfolg des Jeep Wrangler 4xe, dem meistverkauften Plug-in-Hybridfahrzeug (PHEV) in den USA, und dem kürzlich vorgestellten Grand Cherokee 4xe, entwickelt die Marke eine umfassende elektrifizierte Produktpalette zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten und zur Vergrößerung ihrer Reichweite in Nordamerika.



Eines der ersten komplett neuen Elektro-SUVs für Nordamerika ist der Jeep Recon. Das Modell wurde von Grund auf so konzipiert, dass er zu 100 Prozent ein Jeep 4x4 und zu 100 Prozent lokal emissionsfrei ist. Daher wird er ausschließlich als BEV angeboten. "Der neue, vollelektrische Jeep Recon ist in der Lage, den mächtigen Rubicon Trail, eine der anspruchsvollsten Offroad-Strecken in den USA, zu überqueren und am Ende des Trails mit genügend Reichweite anzukommen, um zurück in die Stadt zu fahren und wieder aufzuladen", sagte Meunier.



Dieses SUV für den Weltmarkt wird nächstes Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt, und die Produktion wird 2024 in Nordamerika beginnen. Kunden in den USA können den neuen Jeep Recon BEV von Anfang 2023 an reservieren. Der Offroader wird auf den wichtigsten Märkten der Welt, einschließlich Europa, verkauft werden.



Auch die Wagoneer-Familie bekommt Zuwachs mit einem völlig neuen SUV. Mit dem Codenamen Wagoneer S wird das vollelektrische Fahrzeug die Präsenz der Marke im Premium-SUV-Segment weiter ausbauen. Ausschließlich als BEV angeboten, ist sein Ziel eine Reichweite von 650 Kilometern mit einer einzigen Batterieladung, eine Leistung von 441 kW/600 PS und eine Beschleunigung von Null auf 96 Kilometer pro Stunde in etwa 3,5 Sekunden. Der neue Wagoneer BEV wird ebenfalls im nächsten Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt, und die Produktion wird 2024 in Nordamerika beginnen. Kunden in den USA können den vollelektrischen Offroader Anfang 2023 reservieren, auch für Europa ist der Verkauf geplant.



Noch ein Modell der Jeep Produktoffensive ist der neue, vollelektrische Jeep Avenger. Das kompakte SUV wurde Anfang des Jahres im Rahmen des langfristigen Strategieplans Stellantis Dare Forward vorgestellt. Der Jeep Avenger, der in Europa und anderen Märkten wie Japan und Südkorea eingeführt werden soll, wird unterhalb des Jeep Renegade positioniert sein und im Stellantis-Werk in Tychy, Polen, produziert werden. Mit einer angestrebten elektrischen Reichweite von 650 Kilometern wird dieses neue SUV für sein Segment beeindruckende Werte für Bodenfreiheit sowie Böschungs- und Rampenwinkel bieten, so der Hersteller.



"Der neue Avenger wird die Fähigkeiten der Marke Jeep in einem für den europäischen Markt passenden Format bieten", sagte Antonella Bruno, Leiterin von Jeep in Europa bei Stellantis. "Dieses moderne, spaßige und emotionale SUV wird eine wachsende Zahl von Kunden ansprechen, die bei der Marke Jeep nach einer fähigen, kompakten, modernen und rein elektrischen Alternative zu den aktuellen Anbietern suchen." Der Jeep Avenger wird während des Pressetages des Pariser Automobilsalons am 17. Oktober 2022 vorgestellt, und Kunden können noch am selben Tag Reservierungen vornehmen. Marktstart für den Jeep Avenger ist für Anfang 2023 geplant.



Die Fahrzeugpalette von Jeep in Deutschland umfasst aktuell die Modelle Renegade, Compass, Wrangler ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben, sowie den Jeep Gladiator.



Jutta Bernhard / mid

