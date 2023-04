Im Elektroauto von Pol zu Pol

Mitten in der eisigen Arktis sind die Abenteurer Chris und Julie Ramsey nach einer umfassenden Sicherheitsbewertung nun in einem Nissan Elektroauto zur "Pole to Pole"-Expedition aufgebrochen. Diese führt sie über mehr als 27.000 Kilometer durch Nord-, Mittel- und Südamerika bis in die Antarktis. Noch nie wurde diese Route mit einem einzelnen Fahrzeug zurückgelegt.



Das Expeditionsteam stellt sich der Herausforderung, die Reise mit einem rein elektrisch angetriebenen Nissan Ariya zu absolvieren. Das Ehepaar Ramsey will mit der Expedition die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen demonstrieren und gleichzeitig ihre Akzeptanz steigern und ihre Verbreitung beschleunigen.



Ihr Nissan Ariya wurde leicht modifiziert, um ihn auf das raue Terrain zwischen Extremen vorzubereiten. Dazu gehören eine spezielle Höherlegung und ausgestellte Radkästen für die extra großen 39-Zoll-Reifen. Keinerlei Änderungen wurden hingegen an Batterie und Antriebsstrang des Nissan Ariya vorgenommen. Gleiches gilt für das e-4orce Allradsystem, das Performance und Kontrolle des Fahrzeugs in ein perfektes Gleichgewicht bringt.



Auf ihrer Reise durch die abgelegenen Polarregionen führen Chris und Julie Ramsey eine innovative Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie mit sich, die eine ausfahrbare Windturbine und faltbare Solarzellen umfasst. So können sie während der Fahrpausen Wind und Tageslicht nutzen, um die Fahrbatterie des Nissan Ariya aufzuladen.



"Nach vier Jahren Planung und harter Arbeit freuen wir uns sehr, dass wir offiziell mit der Expedition starten können", sagt Chris Ramsey. "Julie und ich haben in den letzten zehn Jahren schon einige Abenteuer mit E-Autos erlebt, aber 'Pole to Pole' ist definitiv die größte und aufregendste Herausforderung." Man habe ganz neu denken müssen, innovativ sein und mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um diese Expedition Wirklichkeit werden zu lassen. "Der Nissan Ariya macht Spaß und hat sich auf den ersten 5.000 Kilometern bis hierher zum Startpunkt sehr gut geschlagen." Das stimme zuversichtlich, in den nächsten Monaten jede Herausforderung meistern zu können.



"Es wird großartig, unsere Abenteuer mit der ganzen Welt zu teilen und die spannenden Menschen, Geschichten und Projekte auf der Strecke vorzustellen, die einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz beitragen", ergänzt Julie Ramsey. Man würde sich freuen, wenn möglichst viele Menschen ein Teil von "Pole to Pole" werden und sich auf den Social-Media-Kanälen an der Expedition beteiligen könnten.

