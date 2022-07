Hyundai zeigt elektrische N-Konzepte

"N" heißen bei Hyundai die sportlichsten Versionen verschiedener Modelle. Zu erkennen sind sie unter anderem an der himmelblauen Lackierung. Jetzt stellt der koreanische Autokonzern zwei elektrische N-Konzepte vor und gibt damit einen Einblick in die Elektrifizierung der N-Hochleistungsmodelle.



Der RN22e (Der RN22e ist eine Fahrzeugstudie, die nicht für den Verkauf vorgesehen ist) und der N Vision 74 (ebenfalls nicht für den Verkauf vorgesehen) sollen inspirierende Beispiele für die Elektrifizierungsvision von N darstellen. Die Konzeptfahrzeuge, mit denen Hyundai die neuartigen Technologien des Unternehmens testet, um sie in zukünftigen Serienmodellen anzuwenden, sind als "rollende Labore" zu verstehen.



RN22e und N Vision 74 sollen den Anspruch von Hyundai demonstrieren, künftig eine führende Rolle im Bereich der emissionsfreien Mobilität einzunehmen. Beide Studien weisen auf das erste batterieelektrische N Hochleistungsmodell hin, den Ioniq 5 N (steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation der deutschen Länderausführung erfolgt unmittelbar vor der Markteinführung). Dessen Markteinführung plant Hyundai für 2023.



Der RN22e basiert auf dem neuen Hyundai Ioniq 6 (steht ebenfalls noch nicht zum Verkauf) und der "Electric-Global Modular Platform" (E-GMP) der elektrischen Submarke Ioniq und setzt einen neuen Standard für leistungsstarke Elektrofahrzeuge von Hyundai. Der N Vision 74 kombiniert EV-Technologie mit einem neuen Brennstoffzellensystem. Er ist damit das erste rollende Wasserstoff-Hybrid-Labor von Hyundai N, das den Fahrspaß im Zeitalter der Elektrifizierung neu definieren soll.

