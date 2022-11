Hyundai legt Pony Coupe Concept von 1974 neu auf

Die Hyundai Motor Company und das italienische Designbüro GFG Style - mit dem Gründer Giorgetto Giugiaro und seinem Sohn Fabrizio Giugiaro - gestalten das einflussreiche Pony Coupe Concept (Das Pony Coupe Concept ist eine Fahrzeugstudie, die nicht für den Verkauf vorgesehen ist) von 1974 neu, das der junge Giorgetto Giugiaro für das Debüt von Hyundai auf dem Turiner Autosalon 1974 entworfen hatte. Die Neuauflage des Pony Coupe Concept soll im kommenden Frühjahr gezeigt werden.



Hyundai Motor gab den Plan während eines Design-Talks in Seoul bekannt, an dem Giorgetto und Fabrizio Giugiaro zusammen mit Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group, und SangYup Lee, Executive Vice President und Leiter des Global Design Center von Hyundai Motor, teilnahmen.



Mit seiner keilförmigen Nase, den runden Scheinwerfern und den Origami-ähnlichen geometrischen Linien war das Pony Coupe für den nordamerikanischen und europäischen Markt gedacht, aber das Projekt wurde 1981 kurz vor der Massenproduktion aufgrund der ungünstigen Weltwirtschaftslage gestoppt.



Über seinen ursprünglichen Entwurf sagte Giugiaro, er habe den Hyundai Pony entworfen, als er noch ein junger Designer am Anfang seiner Karriere war. "Ich war sehr stolz darauf, dass ich ein Fahrzeug für ein Unternehmen und ein Land entwerfen durfte, das im Begriff war, sich auf einem hart umkämpften globalen Markt zu behaupten." Jetzt fühle er sich zutiefst geehrt, dass Hyundai ihn gebeten habe, den Pony für die Nachwelt und als Hommage an das Erbe der Marke neu zu gestalten.

