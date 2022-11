Hyundai eröffnet Training Academy in Hösbach

Nach dem Spatenstich vor einem Jahr ist das Gebäude für die Hyundai Training Academy im bayrischen Hösbach im Landkreis Aschaffenburg in nur neun Monaten fertig gestellt worden. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war bei der Eröffnung vor Ort und konnte erste Eindrücke sammeln.



"Hyundai befindet sich im Wandel vom reinen Automobilhersteller, hin zum Anbieter umfassender, smarter Mobilitätslösungen. Die zahlreichen innovativen Technologien müssen von unseren Partnern im Handel und im Service perfekt beherrscht werden, deshalb investieren wir in unsere neue Hyundai Training Academy", erklärte Wang Chul Shin, Präsident und CEO der Hyundai Motor Deutschland GmbH.



Hyundai investiert zehn Millionen Euro in den 2.400 Quadratmeter großen, sehr modernen und nachhaltigen Gebäudekomplex, welcher über eine 723 Quadratmeter große und 150 kWp Leistung starke Photovoltaikanlage verfügt. Von den 170 Parkplätzen sind 22 Plätze mit einer Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur versehen. Insgesamt werden 20 Arbeitsplätze belegt, darunter drei neue geschaffene Stellen. Um die Region zu unterstützen wurden zwölf regionale Firmen beauftragt, die am Bau beteiligt waren.



Um die jährlich geplanten bis zu 10.000 zu schulenden Hyundai Mitarbeiter entsprechend unterzubringen wurden mit ansässigen Hotels und Gaststätten Kooperationen geschlossen, das Catering übernimmt der lokalansässige Dienstleister "Oma Lore".



Zweck der Hyundai Training Academy ist es, Technik-, Verkaufs-, Service- und Produkttrainings stattfinden zu lassen. Erstmalig finden auch Vertriebs- und Aftersales-Schulungen am gleichen Standort statt. Aktivitäten, die bisher in Heilbronn und im Rhein-Main-Gebiet verstreut waren werden nun hier gebündelt. Dazu passt der Standort Hösbach sehr gut, dank zweier Autobahn- und einer Bahn-Anbindung, zudem ist das deutsche Hyundai-Hauptquartier mit seinem Sitz in Offenbach am Main in erreichbarer Nähe.



Die Mitarbeiter sollen für neue Mobilitätskonzepte qualifiziert werden, dazu stehen elf Trainingsräume, vom klassischen Klassenzimmer bis zur (kombinierten) Werkstatt zur Verfügung. Geplant sind 770 Schulmannstage jährlich für Vertrieb, Aftersales, Werkstattbereich und Service. Gerade bei neuen Techniken wie der 800V Ladetechnik im Ioniq 5 oder im Anfang 2023 kommenden Ioniq 6 kommt ein solches zentrales Schulungszentrum gelegen.



Geschult werden unter anderem die Vermittlung von technischen Anforderungen bei Arbeiten an Hochvoltbatterien oder Brennstoffzellen von Wasserstofffahrzeugen ebenso wie die Durchführung von Dialogannahmegesprächen oder Verkaufsberatungen bis zum Vertragsabschluss im Vertrieb.



Auf einer 230 Quadratmeter großen Showroom-Fläche wird der seit zwei Jahren aktive Hyundai Online-Showroom installiert, hier können sich Kunden von Zuhause aus an sieben Tagen in der Woche per Tablet, Smartphone oder PC virtuell über die Modelle informieren. Wer etwas mehr möchte, kann außer an Feiertagen täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr online über die Hyundai Homepage den Interaktiven Showroom aufsuchen und sich von Kundenberatern individuell zum Wunschmodell beraten lassen und sich sogar ein passendes Angebot samt Kaufvertrag zuschicken lassen.



Des Weiteren steht Hyundai ein eigenes 96 Quadratmeter großes Filmstudio inklusive Greenscreen zur Verfügung, hier werden zum Beispiel Videos mit Reparaturanleitungen für die Servicetechniker der Händler gedreht.



Mike Neumann / mid

