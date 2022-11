Hyundai Ioniq 6 "First Edition" ist fertig

Er ist eine moderne Elektro-Limousine, der Ioniq 6. Noch stromert er nicht über die Straße. Doch die "First Edition" und ihr Kaufpreis stehen bereits im Bestellbuch. Am 9. November 2022 eröffnet Hyundai die Möglichkeit, sich den Ioniq 6 als Sondermodell mit First Edition-Paket unverbindlich online zu reservieren und bietet kurzentschlossenen Kunden somit das exklusive Erlebnis, als einer der Ersten ein völlig neues vollelektrisches Fahrgefühl zu erhalten.



Der Ioniq 6 ist das zweite Modell der elektrischen Submarke Hyundai Ioniq. Die First Edition ist auf 2.500 Einheiten europaweit limitiert und wird in den wichtigsten EV-Märkten erhältlich sein: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und die Niederlande. Für Deutschland sind 1.000 Fahrzeuge des exklusiven Sondermodells reserviert.



Der Preis für das Sondermodell, das mit Allradantrieb, 77,4 kWh großer Hochvolt-Batterie (Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,9 - 15,1), exklusivem Außen- und Innendesign sowie elegant-sportlicher Vollausstattung bei Technik und Komfort antritt, liegt bei 66.400 Euro.

