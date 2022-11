Hildegard Müller bleibt VDA-Präsidentin

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), wurde Mitgliederversammlung in Berlin in ihrem Amt bestätigt. Einstimmig wurde sie für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Die ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt (2005-2008) und einstige Bundesvorsitzende der Jungen Union (1998-2002) ist seit Februar 2020 VDA-Präsidentin.



Die weiteren Präsidiumsmitglieder und Vize-Präsidenten wurden ebenfalls einstimmig und für zwei Jahre wiedergewählt. Diese sind: Dr. Daniel Böhmer, Vorsitzender der Geschäftsführung der F. X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG, und Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des Beirats der Kirchhoff-Gruppe.



Neu in den VDA-Vorstand wurden gewählt: Florian Huettl, Chief Executive Officer (CEO) der Opel Automobile GmbH, Dr. Holger Klein, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG, Andreas Kostal, Vorsitzender der Geschäftsführung der Leopold Kostal GmbH & Co. KG, und Thomas Schäfer, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG und Chief Executive Officer (CEO) der Marke Volkswagen Pkw.



Nicht mehr dem VDA-Vorstand gehören an Uwe Hochgeschurtz, der innerhalb des Stellantis-Konzerns eine neue Aufgabe angenommen hat und seit 30. Juni als Chief Operating Officer (COO) für das erweiterte Europageschäft von Stellantis verantwortlich ist, Wolf-Henning Scheider, der zum Jahreswechsel aus dem ZF-Konzern ausscheiden soll, Dr. Rolf Breidenbach, der zum 30. Juni sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Hella KGaA Hueck & Co. niedergelegt hat, und Dr. Herbert Diess, der zum 1. September als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen-AG ausgeschieden ist.

