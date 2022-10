Tribut an die "Rote Sau"

Der Mercedes Benz 300 SEL AMG 6,8 hat einen etwas derben Spitznamen: "Rote Sau". Mit der neuen Heritage-Collection zollt AMG dem Renntourenwagen ihren Tribut. 1971 hatte der Bolide im Rennen von Spa-Francorchamps völlig überraschend neben dem sensationellen zweiten Platz in der Gesamtwertung auch den Klassensieg einfahren können.



Besonders auffällig waren neben der roten Lackierung auch der markante Kühlergrill, die Startnummer 35 auf der Fahrer- und Beifahrertür sowie zahlreiche, oftmals gelbe Sponsoren-Aufkleber. Diese prägenden Elemente finden sich nun in den verschiedenen, hochwertigen Produkten der AMG-Heritage-Collection wieder. Folgende Artikel gehören zur Kollektion:



Zu Alltag, Freizeit oder die Rennstrecke passt die funktionale Collegejacke. Die sportlich-lässige Herrenjacke in den Farben Schwarz/Gelb aus recyceltem Polyester zeichnet sich durch ihren hohen Tragekomfort aus und besitzt ein stylishes Nackenband in Kühlergrilloptik und einen eingestrickten, gelben Highlightstreifen am Kragen. Ein AMG-Wappen vorne im Brustbereich, ein silberfarben gestickter historischer AMG Schriftzug im Nackenbereich und ein Badge der Startnummer 35 auf dem linken Ärmel in Weiß mit schwarzer Zahl runden das legere Design der Herrenjacke ab.



Das T-Shirt für Herren in den Farben Weiß/Gelb aus gekämmter Bio-Baumwolle verfügt über einen Rundhalsausschnitt und ist aus Singlejersey gefertigt - das gedruckte schwarze AMG Wappen im Used-Look auf der Vorderseite wird von einem silberfarbenen historischen AMG Schriftzug im Nackenbereich ergänzt. Auf dem linken Ärmel befindet sich ein gewebtes Badge der Startnummer 35, den Nackenbereich ziert ein Nackenband in Kühlergrilloptik.



Bei den aus Bio-Baumwolle gefertigten Polo-Shirts setzen das aufgestickte AMG Wappen Webbadge auf der linken Brustseite, ein silberfarbener gestickter historischer AMG Schriftzug im Nackenbereich sowie ein Badge der Startnummer 35 auf dem linken Ärmel Akzente. Abgerundet wird das Design durch den gelben Nackenspiegel und das Nackenband in Kühlergrilloptik. Für Herren ist das Polo-Shirt in Grau melange/Gelb/Schwarz erhältlich, für Damen in Weiß/Gelb in den Größen XS bis XL.



Für die kühleren Tage des Jahres: das Sweatshirt aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester. Das schwarz-graue Sweatshirt hat einen eingestrickten gelben Highlightstreifen am Halsausschnitt und am Ärmelabschluss. Ein schwarz gedrucktes AMG Wappen auf der Vorderseite, ein silberfarben gestickter historischer AMG Schriftzug außen im Nackenbereich sowie ein Badge der Startnummer 35 auf dem linken Ärmel ergänzen das sportliche Design des Sweatshirts.



Perfekt für echte AMG Fans: die Cap mit bedruckter Schirmunterseite. Dank des silberfarbenen Verstellclips lässt sich die AMG Cap an die eigene Kopfform anpassen. Optisch setzt man auf die Kontrastfarbe Gelb mit gelben Kontraststreifen auf der Verstelllasche sowie einer mit der Ziffer 35 bedruckten Schirmunterseite. Ein Badge mit dem Affalterbach Wappen im vorderen Bereich sowie ein silberfarben gesticktes historisches AMG Logo runden das Design ab.



Der Schlüsselanhänger mit AMG-Logo aus Edelstahl setzt mit gelbem Leder Akzente. Neben dem historischen AMG Logo aus Edelstahl auf der Vorderseite des Schlüsselanhängers, ist das Leder darüber hinaus mit einem geprägten AMG Affalterbach Wappen auf der Rückseite verziert.



Für kleinere Besorgungen in der Stadt gibt es die vielseitig einsetzbare Einkaufstasche aus Baumwolle: Sie ist mit einem Tragegurt mit gelbem Kontraststreifen ausgestattet, die Innentasche lässt sich mit einem Reißverschluss sicher verschließen. Damit die Tasche beim Abstellen nicht verschmutzt, verfügt sie über einen gummierten, schwarz bedruckten Bodenbereich.

