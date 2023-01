Hankook ist Reifenlieferant der ABB FIA Formula E

Als Titelsponsor des Premieren-Rennens der Season 9 ist der Reifenhersteller Hankook gut vorbereitet. Der Hankook Mexico City E-Prix findet am 14. Januar statt und ist der erste von insgesamt elf Stopps mit 16 Läufen rund um den Globus in diesem Jahr.



Zahlreiche Hankook Ingenieure und Servicetechniker unterstützen die elf Teams beim Reifenservice in der Weltmetropole vor Ort. "Wir haben zwei Jahre in die Entwicklung des Hankook iON Race gesteckt. Rund 70 Spezifikationen wurden auf der Strecke getestet, ehe die finale Version feststand. Der Test in Valencia Mitte Dezember lieferte uns auch noch einmal wichtige Informationen und Erkenntnisse. Wir sind bereit für Mexiko und freuen uns auf das erste Rennen der Season 9!", sagt Manfred Sandbichler, Hankook Motorsport Direktor.



Neben dem neuen Top-Produkt von Hankook feiern auch die Fahrzeuge der Gen3 in Mexico ihre Rennpremiere. Es sind die schnellsten, leichtesten und effizientesten einsitzigen Elektro-Rennwagen der Welt. Rund 40.000 Zuschauer werden zur Veranstaltung auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko City erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1